Amazon critique l'enquête "pesante" de la FTC sur Prime

L'enquête a été précédemment rapportée par Business Insider, mais Amazon a rendu l'enquête publique dans une pétition récemment publiée auprès de la FTC qui mettait en cause ce qu'elle appelait les demandes "lourdes" de l'agence et disait que la commission harcelait les cadres supérieurs.

Dans une requête déposée le 5 août, Amazon a déclaré que la commission avait d'abord envoyé une demande d'information en mars 2021 dans le cadre de l'enquête sur Prime et qu'en juin, elle avait étendu ses demandes à d'autres programmes d'abonnement non-Prime, notamment Audible, Amazon Music, Kindle Unlimited et Subscribe & Save. Amazon affirme que les demandes d'informations élargies sont "excessivement larges et contraignantes".

L'enquête de la FTC a porté sur les étapes que les clients doivent suivre pour annuler ou s'inscrire à Prime.

Amazon a déclaré avoir produit 37 000 pages de documents et avoir "rencontré à plusieurs reprises le personnel pour répondre à ses questions".

Amazon souhaite que la FTC prolonge le délai accordé pour répondre aux demandes de commentaires et ait la possibilité de répondre aux "demandes nouvelles et élargies" de la FTC.

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter.

Amazon a déclaré que la FTC cherchait à "harceler" à la fois son directeur général actuel, Andy Jassy, et son ancien PDG et actuel président exécutif, Jeff Bezos, en exigeant qu'ils témoignent lors d'une audience d'investigation "sur une liste illimitée de sujets".

Amazon a qualifié cette demande de "grossièrement déraisonnable, indûment contraignante et calculée pour ne servir aucun autre objectif que celui de harceler les plus hauts dirigeants d'Amazon et de perturber ses opérations commerciales".

Le détaillant en ligne a déclaré avoir appris en juillet que le personnel de la FTC avait commencé à tenter de servir des demandes d'enquête individuelles "au domicile de certains employés actuels et anciens d'Amazon".

Dans une déclaration faite mardi en réponse à l'enquête Prime, Amazon a déclaré : "Nous faisons en sorte qu'il soit clair et simple pour les clients de s'inscrire ou d'annuler leur adhésion à Prime."

En février, Amazon a augmenté le prix de son programme Prime. Aux États-Unis, les frais mensuels pour le service de livraison rapide et de médias sont passés de 12,99 $ à 14,99 $, et l'adhésion annuelle est passée de 119 $ à 139 $.

Avec plus de 200 millions de membres dans le monde, Prime incite les consommateurs à diriger une plus grande partie de leurs achats vers Amazon. Les recettes provenant de ces frais pour le quatrième trimestre ont augmenté de 15 % pour atteindre 8,1 milliards de dollars.

La FTC est présidée par Lina Khan, qui a attiré l'attention avec un article publié en 2017 dans le Yale Law Journal intitulé "Amazon's Antitrust Paradox". L'agence a ouvert une vaste enquête antitrust sur Amazon dans le cadre des enquêtes antitrust gouvernementales entamées sous l'administration Trump. Les enquêtes portent également sur Facebook de Meta Platforms Inc et Google d'Alphabet Inc.