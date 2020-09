Le Prime Day, les 2 jours de soldes en ligne d’Amazon, est un produit d’appel pour venir augmenter la base d’abonnés Amazon Prime et une rente annuelle de 19 milliards de dollars.

Amazon redouble d’inventivité pour booster le Prime Day. A 15 jours de l’évènement annulé cet été à cause du Covid-19r et reprogrammé habilement au 14 et 15 octobre prochains (c’est-à-dire suffisamment avant le Black Friday et Noël), le roi du commerce en ligne fait la promotion de 30 jours d’essai gratuit à Amazon Prime. Autre tactique, en France, 10 € dépensés dans un produit de petite ou moyenne entreprise locale donnera droit à 10 € offerts pendant le Prime Day.

Au-delà des recettes colossales engrangées pendant Le Prime Day, celui-ci est surtout un super produit d’appel. Pour pouvoir en profiter, on doit être abonné à Amazon Prime qui donne accès, en plus du Prime Day, à Amazon Prime Video, Amazon Music, à 30 minutes d’avance (sur les non abonnés) aux diverses ventes flash annuelles et à des avantages importants sur la livraison.

Et c’est là le génie du modèle économique d’Amazon. En plus de sa position de leader du commerce mondial, la firme de Jeff Bezos l’homme le plus riche du monde ajoute aussi le fameux modèle de l’abonnement qui offre de la récurrence et de la trésorerie. Amazon compte à ce jour 150 millions d’abonnés à Prime, générant environ 19 milliards de dollars d’abonnements Prime par an. C’est presque 95% du chiffre d’affaires du roi du modèle à l’abonnement Netflix !

Prime Day est une marque d’Amazon qui est coté à la Bourse au Nasdaq de New- York. Le cours de l’action gagne +84% sur 1 an et +530% sur 5 ans à la clôture d’hier lundi 28 septembre 2020. La recommandation moyenne des analystes est à ACHETER (Zonebourse.com). La courbe de Notoriété Web d’Amazon (l’évolution des requêtes Google depuis 5 ans dans le monde), est elle aussi clairement haussière, permettant à la marque de se classer 85ème du Top 300 du 3ème trimestre.