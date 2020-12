Amazon : devient la plus grande société acheteuse d'énergies renouvelables au monde et promeut son Engagement Climat pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040

L’ajout de 26 nouveaux projets éoliens et solaires commerciaux en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis porte à 127 le nombre total de projets d’énergies renouvelables d’Amazon

À ce jour, le total des investissements dans les énergies renouvelables de la société fournira 6,5 GW de capacité de production électrique, soit suffisamment pour alimenter en électricité 1,7 million de foyers américains pendant un an

Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd’hui 26 nouveaux projets éoliens et solaires commerciaux totalisant 3,4 gigawatts (GW) de capacité de production électrique, portant ainsi le total de ses investissements dans les énergies renouvelables en 2020 à 35 projets et plus de 4 GW de capacité, soit le plus important investissement d’une entreprise dans les énergies renouvelables en une seule année. Ces nouveaux projets feront d’Amazon la plus grande société acheteuse d’énergies renouvelables de l’histoire.

Amazon a désormais investi dans 6,5 GW de projets éoliens et solaires, qui permettront à la société d’alimenter ses opérations grâce à plus de 18 millions de mégawattheures (MWh) d’énergies renouvelables chaque année. Cette quantité suffit à alimenter en électricité 1,7 million de foyers américains pendant un an. Ces projets fourniront des énergies renouvelables aux sièges sociaux, centres de distribution et centres de données Amazon Web Services (AWS) d’Amazon, qui soutiennent plusieurs millions de clients à travers le monde. Ils contribueront également à faire progresser l’objectif d’Amazon consistant à atteindre la neutralité carbone pour toutes ses activités d’ici 2040. Parmi ces engagements figurent l’alimentation en électricité des infrastructures d’Amazon grâce à 100 % d’énergies renouvelables, et la société est désormais sur le point d’atteindre cette étape majeure d’ici 2025, avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial fixé à 2030.

« Amazon contribue à la lutte contre le changement climatique en progressant rapidement afin d’alimenter en électricité ses activités grâce aux énergies renouvelables », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « Avec un total de 127 projets solaires et éoliens, Amazon est désormais la plus grande société acheteuse d’énergies renouvelables de l’histoire. Nous nous apprêtons à gérer 100 % de nos activités à partir d’énergies renouvelables d’ici 2025, avec cinq ans d’avance sur notre objectif initial fixé à 2030. C’est l’une des nombreuses mesures que nous prenons pour respecter notre Engagement Climat. Je suis extrêmement fier de toutes les équipes au sein d’Amazon, qui continuent de travailler sans relâche, intelligemment et rapidement pour rendre opérationnels ces projets. »

Les 26 nouveaux projets éoliens et solaires annoncés aujourd’hui sont situés en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis. Les projets basés en France, en Allemagne, en Italie et en Afrique du Sud constituent une première pour Amazon dans ces pays. Aux États-Unis, Amazon a désormais réalisé des projets éoliens et solaires en Californie, dans le Delaware, dans l’Illinois, dans l’Indiana, au Kansas, dans le Kentucky, au Nebraska, en Caroline du Nord, dans l’Ohio, au Texas, ainsi qu’en Virginie. Amazon possède au total 127 projets d’énergies renouvelables à travers le monde, dont 59 projets commerciaux d’énergies renouvelables éoliens et solaires, ainsi que 68 toits solaires couvrant des centres de distribution et des centres de tri à travers le monde.

« L’investissement du secteur privé est indispensable pour développer les énergies renouvelables au rythme nécessaire pour mener l’action climatique mondiale », a déclaré Miranda Ballentine, PDG de la Renewable Energy Buyers Alliance (REBA). « Les projets basés aux États-Unis à eux seuls font de l’annonce d’Amazon une annonce 270 % supérieure à la plus importante annonce d’une société acheteuse d’énergies renouvelables émise à ce jour par un seul et unique acheteur, et prouvent le leadership ainsi que l’engagement de la société en faveur d’un avenir énergétique propre et prospère. »

« Au nom du secteur des énergies renouvelables, nous félicitons Amazon pour sa contribution sans précédent cette année à la transition vers les énergies renouvelables. Avec un nombre impressionnant de 35 nouveaux projets d’énergies renouvelables majeurs en 2020, Amazon mérite tous les éloges pour son leadership dans le cadre de la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Le fait de fournir plus de 4 000 MW de nouvelle électricité verte en une seule année constitue un accomplissement incroyable et marque une avancée majeure vers l’objectif d’Amazon consistant à être alimentée à 100 % par de l’électricité verte. Nous sommes extrêmement reconnaissants à l’égard d’Amazon pour ses efforts nous permettant de nous rapprocher de la réduction des émissions de gaz à effet de serre préconisée par les scientifiques afin d’éviter les pires impacts du changement climatique », a déclaré Gregory Wetstone, PDG de l’American Council on Renewable Energy (ACORE).

L’an dernier, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec 10 ans d’avance sur les objectifs et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Cet engagement compte aujourd’hui 31 signataires, parmi lesquels Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft et Best Buy. Pour atteindre cet objectif, Amazon continuera de réduire ses émissions à travers l’ensemble de ses opérations en établissant un moyen d’alimenter en électricité ses opérations grâce à 100 % d’énergies renouvelables, avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial de la société fixé en 2030 ; en concrétisant sa vision « Shipment Zero » qui consiste à atteindre la neutralité carbone pour tous ses envois, avec une neutralité carbone de 50 % d’ici 2030 ; ainsi qu’en procédant à l’achat de 100 000 véhicules de livraison électriques, soit la plus grande commande de véhicules de livraison électriques jamais passée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sustainability.aboutamazon.com/.

