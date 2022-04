Amazon : distingué comme employeur par LinkedIn

Amazon indique avoir été reconnu par LinkedIn, pour la deuxième année de suite, comme le 'lieu de travail le plus désirable des Etats-Unis' en fonction de la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir les talents, y compris par des possibilités d'avancement professionnel.



Il rappelle avoir élargi, en 2021, son programme Choix de carrière pour payer les frais de scolarité des employés de première ligne, dans le cadre de son engagement à investir plus de 1,2 milliard de dollars pour former plus de 300.000 collaborateurs d'ici 2025.



Par ailleurs, Amazon déclare se classer actuellement n°2 des sociétés les plus admirées au monde selon le magazine Fortune et figurer sur la liste des sociétés les mieux gérées du Drucker Institute aux Etats-Unis.



