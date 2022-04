Amazon doit faire face à un vote des actionnaires sur le traitement des travailleurs des entrepôts

La décision signifie que les investisseurs d'Amazon auront l'occasion de voter sur la question pour la première fois, ont déclaré les partisans, profitant des directives de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes en novembre qui l'ont rendue plus favorable aux votes sur les questions sociales importantes.

Fondé par le milliardaire Jeff Bezos, Amazon s'est attiré de plus en plus de critiques ces dernières années pour son traitement des travailleurs, notamment les allégations de mauvaises conditions de travail dans ses entrepôts et ses tentatives d'empêcher les travailleurs de se syndiquer.

Les investisseurs du monde entier poussant les entreprises à s'occuper de leur main-d'œuvre dans le cadre d'une attention accrue aux questions sociales, la plateforme activiste d'investisseurs en commerce de détail basée à Londres, Tulipshare, a aidé à déposer une résolution visant à mettre en lumière les pratiques d'Amazon.

Plus précisément, la proposition - déposée sous le nom d'un investisseur de Tulipshare, Thomas Dadashi Tazehozi - demandait à la société de commander un audit et un rapport indépendants sur les conditions de travail dans l'entreprise.

Alors qu'Amazon a demandé à la SEC de lui permettre de refuser de soumettre la résolution au vote, affirmant que la question concerne les opérations commerciales ordinaires, une lettre de la SEC datée du 6 avril n'était pas d'accord.

"À notre avis, la proposition Tazehozi transcende les questions commerciales ordinaires", indique la lettre vue par Reuters.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Une assemblée générale annuelle des actionnaires est prévue pour le 25 mai.

Une résolution distincte des actionnaires demandant un audit sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail, soumise à la société par des investisseurs dont le Domini Impact Equity Fund, n'a cependant pas été soutenue par le régulateur.

Notant que la seconde résolution faisait "substantiellement double emploi" avec la première, la SEC a déclaré que la demande de l'entreprise d'être autorisée à ignorer le vote était fondée et qu'elle ne recommanderait pas de mesures d'application si Amazon devait le faire.

La semaine dernière, quelque 55 % des travailleurs d'un entrepôt de Staten Island ont voté pour former le premier syndicat américain chez Amazon.