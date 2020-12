Amazon : don pour le logement à Nashville

Amazon annonce un don de 2,25 millions de dollars pour aider des centaines de résidents de Nashville à préserver leurs propriétés, malgré les 'défis sans précédent' de 2020 (tornades, pertes d'emplois, pandémie de Covid-19, augmentations d'impôts).



Avec ce don, The Housing Fund lancera un fonds de résilience et accordera des aides financières pour permettre à des familles à revenus faibles ou moyens de conserver leurs logements et de maintenir une stabilité financière à long terme.



