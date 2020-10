Amazon embauche 100.000 saisonniers pour les fêtes

San Francisco (awp/afp) - Amazon a annoncé mardi l'embauche de 100.000 personnes pour faire face à la demande pendant la saison des fêtes, couronnement d'une année faste pour le géant du commerce en ligne.

Ces nouveaux emplois, temporaires, s'ajoutent à plusieurs vastes campagnes de recrutement organisées par le groupe ces derniers mois pour répondre à l'explosion des commandes sur internet depuis le début de la pandémie.

Le transporteur UPS a aussi entrepris en septembre de recruter 100.000 saisonniers pour les livraisons d'octobre 2020 à janvier 2021.

Amazon comptait plus de 875.000 salariés à travers le monde fin juin 2020.

Fin juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats, la firme de Seattle, dans le nord-ouest du pays, avait indiqué avoir déjà créé plus de 175.000 emplois depuis le mois de mars et être en train d'en transformer 125.000 en postes permanents.

Elle en a encore ajouté 100.000 aux Etats-Unis et au Canada mi-septembre.

Il s'agit en grande majorité d'emplois dans ses entrepôts, pour préparer les colis et les expédier.

Mais en août Amazon a aussi décidé de recruter 3.500 ingénieurs, informaticiens et employés administratifs aux Etats-Unis. Le groupe a en effet dégagé suffisamment de bénéfices nets pour multiplier les investissements, notamment dans le cloud (informatique à distance).

Sa situation contraste avec la déferlante de plans sociaux chez les grandes entreprises durement affectées par la crise économique liée à la pandémie.

Il y a un mois, les multinationales Disney, American Airlines et United Airlines ont annoncé à elles seules 60.000 licenciements.

Très critiquée par certains élus et régulateurs pour son pouvoir en tant que place de marché dominante, Amazon tente régulièrement de démontrer sa contribution positive à la société, décrivant des conditions de travail avantageuses et des créations d'emplois en interne mais aussi chez ses sous-traitants et dans les entreprises qui vendent leurs produits via sa plateforme.

afp/rp