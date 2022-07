Amazon embauche 4000 personnes de plus au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - Le géant américain de la distribution en ligne Amazon a annoncé vendredi qu'il embauchait plus de 4000 personnes supplémentaires cette année au Royaume-Uni en contrat à durée indéterminée (CDI). Les nouvelles embauches devraient faire grimper les effectifs dans le pays à 75'000 personnes et faire du groupe l'un des dix premiers employeurs privés au Royaume-Uni.

Le géant américain du commerce sur internet a été l'un des plus gros bénéficiaires de la pandémie et des confinements lorsque les magasins étaient fermés. En tout, Amazon dit avoir créé 40'000 emplois au Royaume-Uni en trois ans.

A titre de comparaison, Amazon a embauché 4000 personnes en CDI en France en 2021, pour des effectifs mondiaux de 1,6 million de personnes.

Les 4000 nouvelles recrues britanniques seront postées à travers le pays, notamment dans deux nouveaux centres de traitement des commandes à Wakefield et Knowsley (nord) mais aussi affectées à des emplois dans la conception de logiciels, la gestion de produits, l'ingénierie, les équipes opérationnelles.

Le groupe met en avant les salaires proposés (entre 10 et 11,10 livres par heure, alors que le salaire minimum est de 9,50 livres) et autres avantages, au moment où les entreprises ont du mal à trouver des employés outre-Manche, à cause d'une sévère pénurie de travailleurs, conséquence à la fois de la pandémie et du Brexit. Le taux de chômage à 3,8% actuellement est le plus bas enregistré depuis près de 50 ans.

afp/vj