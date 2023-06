Amazon en tête des baisses dans le secteur de la consommation discrétionnaire, les sociétés de diffusion en continu surperforment

Les actions d'Amazon.com ont clôturé en baisse de 4,2 % mercredi, entraînant le recul du secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500, tandis que les sociétés de diffusion vidéo en continu Warner Bros Discovery et Paramount Global se sont redressées.

Les actions d'Amazon ont creusé leurs pertes après qu'un rapport du Wall street Journal a indiqué que le détaillant en ligne et le diffuseur de vidéos prévoient un volet financé par la publicité pour son service de diffusion en continu Prime Video et qu'il est en pourparlers avec Warner Bros Discovery et Paramount au sujet de l'inclusion de volets financés par la publicité de leurs services de diffusion en continu par l'intermédiaire d'Amazon Prime Video Channels.

Les actions de Warner Bros, qui a également annoncé mercredi que Chris Licht, président-directeur général de CNN, avait quitté ses fonctions, ont terminé en hausse de 8,4 %, à 13,12 dollars l'action. Le départ de M. Licht a également contribué à cette hausse. Les actions de Paramount ont clôturé en hausse de 3,9 %.

Amazon s'est échangé pour la dernière fois à 121,23 dollars, après avoir atteint un sommet de 127,37 dollars peu après l'ouverture du marché. Le mouvement de mercredi a marqué la plus forte baisse en pourcentage d'Amazon en une journée depuis le 3 février. L'action est toujours en hausse de 44,3 % jusqu'à présent en 2023.

"Pour moi, il s'agit de mesures désespérées parce que c'est de l'argent qui sort pour essayer de garder les gens sur la plateforme d'Amazon", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh, à propos de la suggestion du rapport selon laquelle Amazon ajouterait de nouveaux fournisseurs de vidéos pour Prime.

Kim Forrest a déclaré que cette mesure indiquerait que "le service Prime n'est pas suffisant" pour retenir les clients. Outre la vidéo en continu, les abonnements Prime comprennent également la livraison gratuite des produits éligibles, ce qui contribue à stimuler les ventes en ligne d'Amazon.

Pour tous ceux qui ont baissé le service Prime, Forrest a déclaré qu'ils "achèteraient ailleurs parce que personne ne veut payer pour la livraison et que presque tout le monde propose la livraison gratuite maintenant."

Outre les inquiétudes concernant la plateforme Prime, M. Forrest a déclaré que les investisseurs étaient généralement plus enclins à acheter des actions de petites entreprises que de sociétés à grande capitalisation telles qu'Amazon depuis la publication du rapport sur l'emploi de mai, vendredi.

Alors que le S&P 500 a baissé de 0,4 % mercredi, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a clôturé en hausse de 1,8 %. Le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P, qui comprend Amazon, a baissé de 0,9 %.

La perte de mercredi a été la plus forte baisse en pourcentage d'Amazon sur une journée depuis le début du mois de février. (Reportage de Sinéad Carew, édition de Deepa Babington)