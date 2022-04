Amazon enregistre sa première perte depuis 2015

Amazon devrait ouvrir en forte baisse à Wall Street du fait de résultats et perspectives décevants. Au premier trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a essuyé une perte nette de 3,8 milliards de dollars, soit 7,56 dollars par action, contre un profit de 8,1 milliards de dollars ou 15,79 dollars par action, un an plus tôt. Les comptes ont souffert notamment d'une moins-value avant impôt de 7,6 milliards de dollars liée à sa participation dans le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, dont le titre a chuté.



Le marché anticipait un bénéfice par action de 8,35 dollars.



Le résultat opérationnel est passé en un an de 8,9 à 3,7 milliards de dollars alors que la fourchette d'objectifs du groupe s'étendait de 0 à 3 milliards de dollars.



Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 7% à 116,4 milliards de dollars, mais le marché était plus optimiste et tablait sur 116,45 milliards de dollars.



Les comptes du groupe de Jeff Bezos ont été pénalisés par une progression de 13,2% de ses coûts, dont une augmentation de 22% pour les livraisons.



Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 41,3% à 6,52 milliards de dollars pour des revenus en progression de 36,6% à 18,44 milliards de dollars. La croissance a décéléré par rapport au trimestre précédent (+39,5%).



Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre -1 milliard de dollars et +3 milliards de dollars contre 7,7 milliards de dollars un an auparavant. Le marché anticipe un profit de 6,8 milliards de dollars.



Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 116 et 121 milliards de dollars, soit une croissance de 3% et 7%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars.