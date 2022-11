Amazon et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) lancent un projet visant à augmenter le financement climatique pour les femmes

Amazon investit 53 millions de dollars pour accélérer l’innovation climatique réalisée par des femmes et les progrès en matière d’équité entre les sexes

Amazon et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont lancé un partenariat public-privé visant à remédier aux inégalités entre les sexes dont souffrent les femmes dans l’écosystème du financement climatique et à fournir aux entrepreneuses les ressources dont elles ont besoin pour accélérer les innovations en matière de changement climatique.

Amazon s’engagera à verser un total de 53 millions de dollars pour aider à accélérer les solutions climatiques élaborées par des femmes, dont 3 millions de dollars pour le partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international et 50 millions de dollars pour qu’Amazon investisse directement dans des entreprises de technologie climatique dirigées par des femmes.

Amazon sera l’un des partenaires fondateurs du Fonds pour l’équité entre les sexes en matière de climat (Climate Gender Equity Fund) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), une nouvelle structure de financement climatique conçue pour éliminer les obstacles systémiques du marché qui empêchent les femmes et les jeunes filles d’accéder à ce financement. En outre, l’Agence des États-Unis pour le développement international va égaler l’investissement de 3 millions de dollars d’Amazon pour contribuer au lancement du fonds.

Le Fonds pour l’équité entre les sexes en matière de climat adoptera une approche mondiale et accordera des subventions aux entreprises, aux ONG, aux accélérateurs, aux pépinières et aux organisations de base qui travaillent sur des solutions climatiques dirigées par des femmes. Il financera également les projets visant à aider les femmes à accéder aux réseaux et aux compétences techniques dont elles ont besoin pour accélérer le développement de leurs technologies de lutte contre le changement climatique.

En tant que cofondateur du Pacte pour le climat (The Climate Pledge), dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, Amazon travaillera avec les signataires du pacte et d’autres entreprises pour les encourager à apporter un soutien supplémentaire et à investir dans ce nouveau fonds. Ce partenariat contribuera à la réalisation d’objectifs communs en matière de leadership des femmes dans le domaine du climat et d’équité entre les sexes, notamment les objectifs de durabilité d’Amazon, les efforts du Pacte pour le climat et la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes (National Strategy on Gender Equity and Equality) de l’administration Biden.

Par ailleurs, Amazon allouera 50 millions de dollars de son fonds d’engagement climatique pour financer des entreprises de technologie climatique fondées et dirigées par des femmes, ainsi que des incubateurs et des accélérateurs qui donnent la priorité aux entités dirigées par des femmes. Le Fonds pour l’engagement climatique, un programme de capital-risque d’Amazon qui investit dans des entreprises pionnières en matière de technologies et de solutions de décarbonisation, collaborera avec l’Agence des États-Unis pour le développement international et le Fonds pour l’équité entre les sexes en matière de climat pour créer de nouvelles opportunités d’investissement et élargir sa réserve de candidates.

« La résolution du problème du changement climatique passe par une étape importante : nous devons nous attaquer aux inégalités entre les sexes qui persistent dans le financement climatique, et veiller à ce que les femmes entrepreneurs puissent s’asseoir à la même table et avoir accès au financement, aux réseaux et au soutien technique dont elles ont besoin pour développer des solutions climatiques », a déclaré la vice-présidente du développement durable à l’échelle mondiale chez Amazon, Kara Hurst. « Nous sommes fiers de collaborer avec l’Agence des États-Unis pour le développement international et l’administration Biden pour contribuer à la mise en place de solutions climatiques élaborées par des femmes dans le monde entier. Cette initiative ne représente qu’une partie de l’objectif plus large de notre fonds pour l’engagement climatique, dont le but est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, et nous encourageons les autres entreprises à se joindre à nous dans cet effort. »

Les entreprises fondées par des femmes ne reçoivent en général qu’une fraction du capital-risque mondial, un pourcentage qui a chuté pendant la pandémie. Plusieurs études montrent que les femmes entrepreneurs sont plus susceptibles que leurs homologues masculins d'innover pour répondre aux besoins de la société. Les entreprises dirigées par des femmes génèrent également plus de revenus pour chaque dollar investi et produisent un meilleur retour sur investissement pour les investisseurs.

Amazon a récemment adopté plusieurs nouvelles mesures pour faire avancer l’égalité des sexes dans sa chaîne de valeur, notamment les suivantes :

Engagement à respecter les principes d’autonomisation des femmes des Nations unies (WEP), qui offrent aux entreprises des conseils sur les moyens de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail, sur le marché et dans la communauté.

Octroi d’un million de dollars au Fonds de résilience pour les femmes dans les chaînes de valeur mondiales, qui investit dans des organismes soutenant les femmes dans les chaînes de valeur mondiales, notamment la fabrication, l’habillement et l’agriculture, en mettant l’accent sur la violence sexiste et la santé reproductive.

Partenariat avec le projet HERproject de BSR pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe en Chine, au Bangladesh, au Vietnam et en Inde, et ce en impliquant les fournisseurs, les ouvriers d’usine et la direction. Ces efforts ont permis de toucher près de 10 000 femmes.

Investissement dans l'Elevate Future Fund, qui renforce le financement des femmes et d’autres fondateurs sous-représentés qui travaillent sur des solutions technologiques liées au climat, ainsi que des entreprises qui créent des opportunités économiques pour les communautés en difficulté et défavorisées. Cet investissement fait partie de la nouvelle initiative Amazon Catalytic Capital visant à fournir aux entrepreneurs sous-représentés un accès au capital.

Collaboration avec Greentown Labs, la plus grande pépinière de technologies climatiques d’Amérique du Nord, pour identifier les nouvelles jeunes pousses et s’engager avec elles. Le Fonds pour l’engagement climatique participe à des présentations, notamment Access to Success (Arriver à la réussite), un événement communautaire destiné aux fondateurs d’entreprises diverses. Amazon siège également au conseil de direction de l’industrie de Greentown Labs.

Collaboration avec Elemental Excelerator, un accélérateur de jeunes pousses spécialisées dans les technologies climatiques pionnier dans la promotion des principes de diversité, d’équité et d’inclusion dans ce secteur. Elemental Excelerator a récemment lancé un programme d’équité et d’accès qui aide les fondateurs de jeunes pousses à incorporer l’équité dans les équipes et les activités de leur société.

Apprenez-en davantage sur les efforts d’Amazon en matière de développement durable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221103005182/fr/