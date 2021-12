Amazon : fait un don au Housing Fund de Nashville

Amazon fait un don supplémentaire de 1,5 million de dollars au Housing Fund de Nashville pour aider à préserver l'accessibilité au logement.



Ce don fait suite à l'investissement initial de 2,25 millions de dollars réalisé en 2020 pour aider les personnes risquant de perdre leur logement en période de crise économique.



Grâce à ce financement supplémentaire, The Housing Fund vise à soutenir davantage les résidents locaux en allégeant les charges fiscales sur les propriétaires.



'Alors que leurs impôts augmentent, les propriétaires ont également besoin d'une aide pour que le fardeau ne soit pas répercuté sur les locataires. Ces locataires sont des personnes qui ont besoin de rester dans leur maison. Nous avons pu aider des centaines de familles jusqu'à présent et nous espérons poursuivre ces progrès grâce au soutien d'Amazon.' a déclaré Marshall Crawford, président et directeur général du Fonds pour le logement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.