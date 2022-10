Amazon : initiative pour les entrepreneurs de minorités

Amazon annonce le lancement de son initiative Amazon Catalytic Capital, visant à investir 150 millions de dollars dans des fonds fournissant des financements aux entrepreneurs issus de 'milieux sous-représentés' (minorités ethniques ou sexuelles, et femmes).



En plus du capitaux, les entreprises des portefeuilles des fonds bénéficieront du mentorat de dirigeants d'Amazon et accéderont à des ressources pour soutenir leurs stratégies. Les équipes d'Amazon travailleront en outre à identifier des opportunités de partenariat.



Les investissements initiaux comprendront les fonds Collide Capital, Elevate Future Fund, Share Ventures et TechStars Rising Stars. Amazon prévoit en tout de soutenir plus de 10 fonds et plus de 200 entreprises au cours de la prochaine année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.