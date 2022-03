Amazon : investissement pour des logements abordables

Amazon annonce qu'il investira plus de 124,4 millions de dollars pour la construction de 1060 logements abordables dans la région de la capitale fédérale Washington DC, ainsi que dans la région du Puget Sound, dans l'Etat du Washington.



'Les nouveaux investissements dans le logement abordable comprennent quatre nouveaux développements axés sur les transports en commun dans ces régions accueillant des sièges', explique le géant technologique.



Avec ces dernières initiatives, le Fonds d'équité en matière de logement d'Amazon aura engagé plus de 1,2 milliard de dollars pour créer ou préserver plus de 8000 logements au cours de ses 14 premiers mois.



