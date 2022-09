Amazon lance un service de stockage pour les vendeurs afin de s'attaquer aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement

En 2023, les vendeurs pourront utiliser le nouveau service appelé Amazon Warehousing & Distribution (AWD) pour envoyer leurs stocks à n'importe quel endroit, y compris à des clients grossistes ou à des magasins de briques et mortiers, a déclaré le détaillant en ligne. (https://bit.ly/3wJv7Ge)

Le service payant aidera également les vendeurs à réduire de manière significative les coûts logistiques, a déclaré la plateforme de commerce électronique, sans divulguer de détails.

"Amazon Warehousing & Distribution relève les défis critiques de la chaîne d'approvisionnement et aide les vendeurs à se développer et à gérer leur activité tout en réduisant considérablement les coûts", a déclaré Gopal Pillai, vice-président d'Amazon Distribution and Fulfillment Solutions, dans le billet de blog.

Ce développement intervient après qu'Amazon ait déclaré avoir commencé à ralentir les ouvertures d'entrepôts afin de maîtriser les coûts.