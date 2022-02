Amazon lance une activité publicitaire de la taille de YouTube

Amazon a déclaré des revenus publicitaires de 9,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 32 % par rapport à l'année dernière, et de 31 milliards de dollars pour l'année.

YouTube a affiché 28,8 milliards de dollars de recettes publicitaires pour 2021.

L'analyste Benedict Evans a déclaré sur Twitter que cela rendait les revenus publicitaires d'Amazon similaires en taille à l'ensemble de l'industrie mondiale des journaux, et Statista a estimé les dépenses publicitaires annuelles des journaux mondiaux à 29,5 milliards de dollars.

Amazon, connu pour son commerce électronique, possède une activité lucrative dans le domaine du cloud, AWS, et le secteur de la publicité est considéré comme extrêmement rentable, bien qu'Amazon n'ait pas communiqué ces chiffres.

Amazon diffuse des publicités sur son site web et sur les écrans de veille de certaines de ses tablettes, en utilisant les requêtes de recherche de ses clients pour aider à cibler les publicités. Ces annonces sont souvent diffusées par des entreprises qui vendent sur sa place de marché.

"La vente d'espace publicitaire numérique est un moyen de générer de la trésorerie en période d'incertitude", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

Meta Platforms Inc a ébranlé la confiance dans le secteur de la publicité en ligne mercredi, en déclarant que les modifications apportées par Apple Inc à la confidentialité avaient rendu la tâche plus difficile aux annonceurs.

Un responsable d'Amazon a cependant déclaré aux journalistes que la capacité des marques à atteindre les consommateurs à travers ses propriétés publicitaires était "largement inchangée" après les changements d'Apple.

M. Lund-Yates a estimé que l'activité publicitaire d'Amazon était plus proche de celle d'Alphabet, la société mère de Google, qui dispose également de ses propres données sur les clients grâce à son système de recherche, et a fait abstraction des modifications apportées par Apple.

La croissance des revenus publicitaires d'Amazon s'est ralentie, passant de 88 % au deuxième trimestre. Mais les totaux le rendent également plus important en termes de chiffre d'affaires que Pinterest et Snap, qui ont également publié de solides résultats jeudi.

Pinterest a affiché des revenus de 846,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre et Snap a déclaré 1,3 milliard de dollars.