Amazon : le repli se poursuit, Wedbush enfonce le clou

L'action Amazon a de nouveau ouvert en baisse lundi à la Bourse de New York après avoir essuyé vendredi son repli quotidien le plus marqué depuis 2006, suite à des résultats trimestriels décevants.



Après avoir lourdement décroché de 14,7% vendredi, le titre abandonne encore près de 3% ce lundi, ce qui porte son recul depuis le début de l'année à plus de 27%.



Avec l'intensification des tensions inflationnistes, les investisseurs craignent de voir la hausse des coûts salariaux et l'augmentation des prix du transport continuer à peser sur l'activité de distribution du groupe de Seattle.



La contre-performance du géant de l'Internet - due à la brusque remontée de l'inflation qui a pénalisé ses marges bénéficiaires au premier trimestre - avait déjà conduit bon nombre d'analystes à revoir à la baisse leurs objectifs sur l'entreprise technologique vendredi dernier.



Les analystes de Wedbush sont venus enfoncer le clou ce matin en annonçant qu'ils retiraient le titre de la liste de leurs meilleures idées d'investissement ('Best Ideas List') invoquant leur 'stricte discipline' en matière de cours boursiers.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.