Amazon : AWS choisi par Swisscom pour le Cloud

Amazon Web Services annonce avoir été choisi par Swisscom comme fournisseur de cloud public préféré, pour accroître son agilité informatique, améliorer son efficacité opérationnelle et accélérer la mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités et services.



L'opérateur de télécoms suisse utilisera l'infrastructure étendue et éprouvée, ainsi que les capacités cloud d'AWS pour alimenter son réseau 5G, augmenter l'efficacité opérationnelle et stimuler l'innovation, explique le groupe américain.



Swisscom prévoit d'utiliser le prochain Région AWS Europe (Zurich) pour offrir à ses clients un plus grand choix dans le stockage et le traitement de leurs données en Suisse, tout en leur permettant de fournir des services en temps réel avec la plus faible latence.



