Amazon : devient le plus important acheteur d'énergies renouvelables aux États-Unis

Amazon est désormais le plus important acheteur d’énergies renouvelables en Europe et dans le monde, avec 232 projets à travers la planète, soit suffisamment pour alimenter 2,5 millions de foyers américains

Amazon atteint les 10 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable, et fait progresser son engagement consistant à décarboner ses activités commerciales ainsi qu’à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040

Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd’hui 14 nouveaux projets d’énergies renouvelables aux États-Unis, au Canada, en Finlande et en Espagne, afin de promouvoir son objectif ambitieux consistant à alimenter 100 % des activités de l’entreprise à partir d’énergies renouvelables d’ici 2025, avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial de 2030. Ces nouveaux projets portent à 10 gigawatts (GW) de capacité de production électrique le total des investissements d’Amazon dans les énergies renouvelables — soit suffisamment pour alimenter 2,5 millions de foyers américains. Amazon est désormais le plus important acheteur d’énergies renouvelables aux États-Unis et dans le monde.

Ces tout derniers projets solaires et éoliens à l’échelle commerciale fourniront des énergies renouvelables aux sièges sociaux, centres de distribution et centres de données Amazon Web Services (AWS) d’Amazon, qui soutiennent plusieurs millions de clients à travers le monde. Ces projets aideront également Amazon à honorer son engagement consistant à produire suffisamment d’énergie pour couvrir l’électricité utilisée par tous les appareils Echo en utilisation. Ces nouveaux projets soutiennent des centaines d’emplois, tout en permettant des centaines de millions de dollars d’investissement dans les communautés locales.

« Nous travaillons sans relâche pour honorer l’Engagement Climat — notre engagement consistant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, avec 10 ans d’avance sur l’Accord de Paris », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « Nos investissements dans les énergies éoliennes et solaires aux États-Unis et dans le monde entier envoient un signal indiquant que l’investissement dans les technologies vertes est la bonne chose à faire pour la planète et les citoyens — ainsi que pour la réussite à long terme des entreprises de toute taille et de tout secteur, partout dans le monde. »

Amazon compte désormais un total de 232 projets d’énergies renouvelables à l’échelle mondiale, dont 85 projets éoliens et solaires à l’échelle commerciale et 147 toits solaires établis dans des installations et magasins à travers le monde. Les 14 nouveaux projets éoliens et solaires aux États-Unis, au Canada, en Finlande et en Espagne incluent :

Nouveaux projets aux États-Unis : Les 11 projets basés aux États-Unis annoncés aujourd’hui incluent les premiers projets solaires d’Amazon dans l’Arkansas, le Mississippi et en Pennsylvanie, ainsi que des projets supplémentaires dans l’Illinois, le Kentucky, l’Indiana et l’Ohio. Au total, Amazon permet de générer plus de 6 GW d’énergies renouvelables aux États-Unis grâce à 54 projets.

Les 11 projets basés aux États-Unis annoncés aujourd’hui incluent les premiers projets solaires d’Amazon dans l’Arkansas, le Mississippi et en Pennsylvanie, ainsi que des projets supplémentaires dans l’Illinois, le Kentucky, l’Indiana et l’Ohio. Au total, Amazon permet de générer plus de 6 GW d’énergies renouvelables aux États-Unis grâce à 54 projets. Notre plus grand projet d’énergies renouvelables au Canada : Le deuxième projet d’énergies renouvelables d’Amazon à Alberta est un parc solaire de 375 mégawatts (MW) — qui est également le plus vaste du pays. Lors de sa mise en exploitation en 2022, le parc solaire portera la capacité d’Amazon au Canada à plus de 1 million de mégawattheures (MWh), soit suffisamment pour alimenter plus de 100 000 foyers canadiens.

Le deuxième projet d’énergies renouvelables d’Amazon à Alberta est un parc solaire de 375 mégawatts (MW) — qui est également le plus vaste du pays. Lors de sa mise en exploitation en 2022, le parc solaire portera la capacité d’Amazon au Canada à plus de 1 million de mégawattheures (MWh), soit suffisamment pour alimenter plus de 100 000 foyers canadiens. Notre premier projet d’énergies renouvelables en Finlande : Le premier projet d’Amazon en Finlande est un parc éolien de 52 MW situé à proximité de la côte ouest du pays. Le projet devrait débuter la production d’énergie en 2022.

Le premier projet d’Amazon en Finlande est un parc éolien de 52 MW situé à proximité de la côte ouest du pays. Le projet devrait débuter la production d’énergie en 2022. Investissements supplémentaires en Espagne : Le cinquième projet solaire d’Amazon en Espagne générera 152 MW lorsqu’il commencera à alimenter le réseau en 2023, portant la capacité totale dans le pays à plus de 520 MW.

Pour découvrir les projets d’énergies renouvelables d’Amazon à travers le monde, veuillez consulter notre carte interactive.

« L’engagement d’Amazon en faveur des énergies propres est extrêmement louable, et c’est le type d’investissement que nous souhaitons voir davantage pour répondre aux besoins énergétiques et climatiques critiques de la planète », a déclaré Abigail Ross Hopper, PDG de la Solar Energy Industries Association (SEIA). « Il est de plus en plus évident que les entreprises telles qu’Amazon considèrent l’énergie solaire et les autres ressources renouvelables comme la voie leur permettant de répondre à leurs besoins énergétiques et commerciaux, et nous nous tenons prêts pour soutenir Amazon et les autres entreprises de toute taille dans leur décision de passer à l’énergie solaire. »

« Un nouveau niveau d’ambition au sein du secteur privé est nécessaire pour accélérer la décarbonation du système électrique. Le leadership d’Amazon dans l’investissement et l’adoption d’énergies renouvelables à travers le monde ouvre la voie à une innovation nouvelle, ainsi qu’à la possibilité de se développer au rythme nécessaire pour répondre aux menaces réelles du changement climatique pour la planète, les individus et les entreprises », a déclaré Miranda Ballentine, PDG de Renewable Energy Buyers Alliance (REBA).

« Grâce à une capacité impressionnante de 10 gigawatts d’énergies renouvelables désormais dans son portefeuille, ainsi qu’à son parcours visant à atteindre son objectif de 100 % d’énergies renouvelables avec cinq ans d’avance sur le calendrier, Amazon continue de montrer l’exemple du leadership d’entreprise en matière d’énergies propres », a déclaré Gregory Wetstone, PDG de l’American Council on Renewable Energy (ACORE). « Les projets d’énergies renouvelables annoncés aujourd’hui par l’entreprise fourniront aux communautés des emplois bien rémunérés, ainsi que l’énergie abordable et non polluante dont nous avons besoin pour lutter contre la crise climatique. »

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat (The Climate Pledge), qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec 10 années d’avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Cet engagement compte aujourd’hui 108 signataires, parmi lesquels figurent IBM, Unilever, PepsiCo, Visa, Verizon, Siemens, Microsoft, et Best Buy. Pour atteindre cet objectif, Amazon va continuer de réduire ses émissions dans l’ensemble de ses opérations et aussi établir un moyen d’alimenter en électricité ses opérations à partir de 100 % d’énergies renouvelables, avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial de 2030 que s’était fixé la société ; en concrétisant sa vision « Shipment Zero » qui consiste à atteindre la neutralité carbone pour toutes ses expéditions, et une neutralité carbone à hauteur de 50 % d’ici 2030 ; en procédant à l’achat de 100 000 véhicules de livraison électriques, soit la plus grande commande de véhicules de cette sorte jamais passée ; et en investissant, via le Climate Pledge Fund, 2 milliards USD dans le développement de services et de solutions de décarbonisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sustainability.aboutamazon.com/.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une approche à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les commentaires des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et l’Engagement Climat figurent parmi les initiatives lancées par Amazon. Pour plus d’informations, visitez amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l’hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 81 Zones de disponibilité (Availability Zone, AZ) dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 21 Zones de disponibilité supplémentaires et sept autres Régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210624005398/fr/