Amazon ne supprimera pas d'emplois en Italie, selon les syndicats après une réunion

Amazon.com Inc. a déclaré au début du mois qu'il prévoyait de supprimer plus de 18 000 emplois dans le monde et a révélé par la suite qu'il fermerait trois entrepôts en Grande-Bretagne, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle réduction des effectifs dans d'autres pays européens.

Les syndicats italiens FIT-CISL, Filt-CGIL et UIL Trasporti ont déclaré dans des déclarations séparées qu'au cours de la réunion, convoquée en réponse aux rapports de presse, un responsable d'Amazon Italie a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour les travailleurs italiens de s'inquiéter.

Le manager a ajouté qu'il y aurait probablement des réductions de personnel en Grande-Bretagne et en Espagne, selon FIT-CISL.

Amazon Italie a refusé de commenter la réunion mais a déclaré que la société s'en tenait aux commentaires faits par le directeur général Andy Jassy le 5 janvier sur ses plans de suppression de plus de 18 000 emplois.