Amazon : nouvelle région d'infrastructure AWS en Inde

Amazon Web Services, la division de services cloud du géant du commerce en ligne Amazon, annonce le lancement de sa deuxième région d'infrastructure AWS en Inde, la région AWS Asie-Pacifique (Hyderâbâd).



Cette région offrira aux clients 'plus d'options pour exécuter des charges de travail avec une résilience et une disponibilité encore plus grandes, stocker des données en toute sécurité en Inde et servir les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible'.



AWS estime qu'elle soutiendra en moyenne plus de 48.000 emplois à temps plein par an grâce à un investissement prévu de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici 2030, et servira des centaines de milliers de clients en Inde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.