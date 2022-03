Amazon obtient le feu vert de l'UE pour l'acquisition de MGM pour 8,5 milliards de dollars

La Commission européenne a déclaré que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence en Europe, confirmant une information de Reuters du 9 mars.

Le gendarme de la concurrence de l'UE a déclaré qu'il avait examiné les chevauchements entre Amazon et MGM dans le domaine du contenu audiovisuel et qu'il avait constaté que les parts de marché combinées étaient faibles et la présence de rivaux puissants.

"L'ajout du contenu de MGM dans l'offre Prime Video d'Amazon n'aurait pas d'impact significatif sur la position d'Amazon en tant que fournisseur de services de marché", a déclaré la Commission.

Les analystes ont déclaré que l'accord dynamiserait le service de streaming vidéo d'Amazon et inciterait les gens à s'abonner à Amazon Prime, qui propose une livraison rapide et encourage les consommateurs à faire leurs achats plus régulièrement.

MGM détient les droits de James Bond, l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, qui a rapporté près de 7 milliards de dollars au box-office mondial.