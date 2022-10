Amazon : opte pour 10 Airbus A330 pour ses livraisons

Airbus fait savoir que Amazon Air a signé un accord ferme portant sur la location de dix cargos A330-300P2F à Altavair.



La flotte sera exploitée pour Amazon par Hawaiian Airlines et contribuera à honorer la promesse faite aux clients d'Amazon Prime, être livré en 24 heures.



Airbus précise que les dix appareils sont actuellement au Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), le centre d'excellence de l'avionneur européen, où ils doivent être convertis, passant de version passagers à version cargo, la plus adaptée pour le transport de fret.



' Nous sommes ravis d'accueillir Airbus dans notre flotte Amazon Air ', a déclaré Philippe Karam, directeur d'Amazon Global Air Fleet & Sourcing.



'Ces A330-300 ne seront pas seulement les premiers du genre dans notre flotte, ils seront également les plus récents et les plus gros avions d'Amazon Air, ce qui nous permettra de livrer plus de colis clients à chaque vol.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.