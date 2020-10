Amazon : plus de 100.000 saisonniers vont être recrutés

27/10/2020 | 16:33

Amazon a annoncé mardi qu'il avait l'intention d'embaucher plus de 100.000 travailleurs saisonniers en Amérique du Nord à l'occasion de la saison des fêtes, sa période la plus active de l'année.



Les postes créés concerneront non seulement la préparation, l'emballage et l'expédition des commandes clients, mais aussi des fonctions comme les services informatiques et la manipulation de robots, précise le géant de la distribution en ligne dans un communiqué.



Le groupe de Seattle souligne que ses employés saisonniers bénéficient d'une couverture pour les soins médicaux, dentaires et oculaires et d'un régime d'attribution d'actions et de primes de rendement.



Amazon rappelle que selon les derniers chiffres du Département du Travail, plus de 12 millions d'Américains sont aujourd'hui privés de travail.



