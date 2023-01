Amazon : plus de 18 000 suppressions de postes en vue

Les programmes de réduction d’effectifs s’accumulent dans le secteur technologique. Après l’annonce hier par Salesforce de sa volonté de réduire de 10% de ses effectifs, Amazon va supprimer plus de 18 000 postes, dont certains en Europe, soit la plus importante réduction de postes de son histoire. " Amazon a traversé des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire ", a déclaré son directeur général, Andy Jassy.



" Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide."



Amazon employait environ 1,5 million de personnes à fin septembre, sans compter les travailleurs saisonniers.



Fin octobre, Amazon avait dévoilé des perspectives de ventes décevantes pour le stratégique quatrième trimestre, qui comprend les fêtes de fin d'année. Les revenus d'Amazon sont attendus entre 140 et 148 milliards de dollars, soit une croissance de 2% et 8%. Le résultat opérationnel est, lui, anticipé entre 0 milliard de dollars et 4 milliards de dollars contre 4,9 milliards de dollars un an auparavant.