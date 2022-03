Amazon pourrait être à quelques jours de conclure un accord pour acheter le studio de cinéma MGM

Les agences antitrust des États-Unis et d'Europe doivent toutes deux décider si l'accord de 8,5 milliards de dollars conclu par Amazon pour le studio presque centenaire enfreint la loi antitrust. Amazon a annoncé la transaction en mai 2021, affirmant qu'elle proposait un trésor de contenu à développer pour l'entreprise et attirer les consommateurs vers son club de livraison rapide et de streaming Prime.

En Europe, les régulateurs antitrust de l'UE sont prêts à autoriser l'acquisition prévue sans conditions, selon des personnes connaissant bien le dossier. Ils ont jusqu'au 15 mars pour agir.

Peu de temps après, la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis se rapproche de sa propre date limite pour décider si l'opération viole la loi antitrust. La date limite de la FTC est fixée à la mi-mars, soit au moins un jour après celle de la Commission européenne, selon une personne au fait du dossier.

Le détaillant en ligne s'est essentiellement conformé aux demandes d'informations de la FTC concernant l'accord, ce qui a déclenché l'horloge pour que la FTC prenne une décision, a précédemment rapporté le Wall Bourse Journal.

La date exacte à laquelle Amazon pourrait conclure l'accord, sous réserve que la FTC tente ou non d'arrêter la fusion avec MGM, n'était pas claire.

La FTC, dont la présidente Lina Khan s'est rendue célèbre sur Internet avec un article de revue de droit intitulé "Amazon's Antitrust Paradox", a ouvert une enquête antitrust plus large sur Amazon dans le cadre des enquêtes antitrust gouvernementales entamées sous l'administration Trump sur les quatre grandes plateformes technologiques, dont Facebook et Google.

Si Amazon obtient l'approbation, le détaillant en ligne et le géant de l'informatique en nuage pourrait intensifier la concurrence avec ses rivaux de streaming Netflix et Disney +.

MGM renforcerait l'offre d'Amazon Prime Video avec plus de 4 000 titres de films, ainsi que le film "Licorice Pizza", nommé aux Oscars cette année, et une longue liste d'émissions de télévision.