Amazon pourrait faire annuler une élection syndicale

Les objections d'Amazon.com à une élection syndicale historique dans un entrepôt de la société à New York justifient une audience qui pourrait en annuler le résultat, a déclaré un responsable du National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis. Le détaillant en ligne a accusé le bureau de Brooklyn du NLRB de sembler soutenir la campagne syndicale et a allégué que les organisateurs syndicaux avaient intimidé les travailleurs pour qu'ils votent en leur faveur, ce que le syndicat a rejeté.

Invoquant la conduite du bureau de Brooklyn, Amazon a obtenu le mois dernier le transfert de l'affaire à la région de Phoenix du NLRB. Le directeur de ce bureau, Cornele Overstreet, a déclaré que les preuves à l'appui des allégations d'Amazon "pourraient constituer un motif d'annulation de l'élection", selon un document déposé vendredi.

Quelque 55 % des employés de l'entrepôt JFK8 d'Amazon, situé dans l'arrondissement de Staten Island, ont choisi d'adhérer à l'Amazon Labor Union (ALU), qui réclame des salaires plus élevés et la sécurité de l'emploi. Le taux de participation était d'environ 58 %. L'élection a marqué la première fois que le personnel américain d'Amazon a décidé de se syndiquer en près de 28 ans d'histoire de l'entreprise, une victoire pour les syndicats qui, pendant des années, ont cherché à obtenir davantage de protections pour les travailleurs du deuxième plus grand employeur privé du pays.

Cornele Overstreet n'a pas précisé lesquelles des 25 objections d'Amazon étaient susceptibles d'invalider le résultat de l'élection. Il a déclaré que les parties peuvent présenter des témoignages à partir du 23 mai, après quoi un agent d'audition du NLRB recommandera de confirmer ou non le résultat. La procédure pourrait prendre des semaines.

Eric Milner, un avocat de l'ALU, a déclaré que la probabilité d'obtenir une audience est "très basse" et qu'aucun fonctionnaire n'avait encore examiné les prétendues preuves d'Amazon. "Bien que l'ULA soit déçue par tout retard d'Amazon dans ses obligations de négociation, nous restons confiants que toutes les objections d'Amazon seront finalement rejetées", a-t-il déclaré.

Kelly Nantel, porte-parole d'Amazon, a déclaré : "Nous voulons que nos employés fassent entendre leur voix, et dans ce cas, cela ne s'est pas produit - moins d'un tiers des employés du site ont voté pour le syndicat." Le NLRB a déclaré que ses mesures d'application contre Amazon étaient conformes au mandat du Congrès.