Amazon : réagit à l'annonce de la Commission européenne

Hier, la Commission européenne avait annoncé avoir validé et rendu juridiquement contraignants les engagements offert par Amazon en matière de non-concurrence, afin de répondre aux préoccupations de la Commission concernant l'utilisation, par Amazon, de données non publiques sur les vendeurs de la place de marché et concernant un possible biais dans l'octroi aux vendeurs d'un accès à sa Buy Box et à son programme Prime.Amazon a fait part aujourd'hui de sa réaction officielle. Tout en se disant 'satisfait' d'avoir répondu aux préoccupations de la Commission européenne et d'avoir résolu ces questions, Amazon indique être 'toujours en désaccord avec plusieurs des conclusions préliminaires de la Commission européenne'.'Nous nous sommes engagés dans une démarche constructive pour préserver notre capacité à servir les clients à travers l'Europe et les plus de 225.000 petites et moyennes entreprises européennes qui vendent sur nos boutiques', assure la société.Afin d'étayer sa position, un porte-parole de la société rappelle qu'Amazon a commencé à investir en Europe voici plus de 20 ans. 'Durant toutes ces années, nous avons investi de façon massive pour développer nos activités à travers 20 pays membres de l'UE et au Royaume-Uni. Entre 2010 et 2020, nous avons investi plus de 100 milliards d'euros pour développer Amazon à travers l'Union européenne et le Royaume-Uni', souligne-t-il.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.