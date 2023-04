Amazon renforce la concurrence de l'IA face à Microsoft et Google avec de nouveaux outils d'informatique dématérialisée

Microsoft Corp et Alphabet Inc ajoutent des chatbots d'intelligence artificielle à des produits de consommation tels que leurs moteurs de recherche, mais ils visent également un autre marché énorme : la vente de la technologie sous-jacente à d'autres entreprises via leurs opérations d'informatique en nuage.

Amazon Web Services (AWS), le plus grand fournisseur mondial d'informatique en nuage, s'est lancé jeudi dans cette course avec une suite de technologies d'IA propriétaires, mais il adopte une approche différente.

AWS proposera un service appelé Bedrock qui permet aux entreprises de personnaliser ce que l'on appelle les modèles de fondation - les technologies d'IA de base qui font des choses comme répondre à des requêtes avec un texte semblable à celui d'un humain ou générer des images à partir d'une invite - avec leurs propres données pour créer un modèle unique. OpenAI, le créateur de ChatGPT, propose par exemple un service similaire, permettant aux clients d'affiner les modèles derrière ChatGPT pour créer un chatbot personnalisé.

Le service Bedrock permettra aux clients de travailler avec les propres modèles de fondation propriétaires d'Amazon, appelés Amazon Titan, mais il proposera également un menu de modèles offerts par d'autres entreprises. Les premières options tierces seront proposées par les startups AI21 Labs, Anthropic et Stability AI, en plus des modèles d'Amazon.

Le service Bedrock permet aux clients d'AWS de tester ces technologies sans avoir à s'occuper des serveurs de centre de données sous-jacents qui les alimentent.

"Il s'agit d'une complexité inutile du point de vue de l'utilisateur", a déclaré à Reuters Vasi Philomin, vice-président de l'IA générative chez AWS. "Dans les coulisses, nous pouvons faire abstraction de cela".

Ces serveurs sous-jacents utiliseront un panorama des propres puces d'IA personnalisées d'Amazon ainsi que des puces de Nvidia Corp, le plus grand fournisseur de puces pour le travail d'IA, mais dont les puces ont été en approvisionnement serré cette année.

"Nous sommes en mesure d'obtenir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de ces puces, en fonction de nos besoins", a déclaré Dave Brown, vice-président d'Elastic Compute Cloud chez AWS, à propos des puces personnalisées de l'entreprise. "Il s'agit d'une soupape de décompression pour certaines des préoccupations de la chaîne d'approvisionnement qui, je pense, inquiètent les gens.