Amazon : s'engage contre la contrefaçon avec l'IPR Center

Amazon et le Centre national de coordination des droits de propriété intellectuelle du gouvernement américain (IPR Center) annoncent aujourd'hui le lancement d'une opération conjointe visant 'à empêcher les produits contrefaits d'entrer aux États-Unis et à protéger les consommateurs américains'.



'Le Centre IPR joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale afin de protéger la santé et la sécurité du public américain', a déclaré Steve Francis, directeur du Centre IPR.



'Cependant, nos efforts sont accrus avec des partenaires comme Amazon pour identifier, interdire et enquêter sur les individus, les entreprises et les organisations criminelles se livrant à l'importation illégale de produits contrefaits'.



Cette opération conjointe s'appuiera sur l'analyse des données et mènera à des inspections ciblées visant à empêcher les produits contrefaits d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement.



