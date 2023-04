Amazon se reprend après qu'un cabinet d'études ait prédit des ventes au détail en hausse

Les actions d'Amazon ont grimpé de 3,6 % pour atteindre 107,44 dollars, leur plus haut niveau depuis le 3 février, ce qui donne à la société de Seattle une valeur boursière de 1,1 billion de dollars.

Les données compilées par Wall street suggèrent que le chiffre d'affaires nord-américain du trimestre de mars d'Amazon dépassera les attentes des analystes et que les ventes d'avril sont également supérieures au consensus de Wall street pour le deuxième trimestre, a déclaré le cabinet d'études à Reuters dans un courriel.

Les ventes nettes en Amérique du Nord représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires global d'Amazon, le reste étant constitué par les ventes internationales et Amazon Web Services (AWS).

Alors qu'Amazon doit présenter ses résultats du premier trimestre jeudi prochain, les analystes prévoient en moyenne que les ventes nettes de la société en Amérique du Nord augmenteront de 8,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 75,2 milliards de dollars, d'après les données de Refinitiv.

YipitData, basé à New York, regroupe et analyse des données qui suivent le comportement de millions de consommateurs américains, y compris les reçus d'emails, les transactions en ligne, les données d'applications et le trafic web.

L'analyste de JPMorgan, Dough Anmuth, a écrit dans une note de recherche vendredi que les tendances du commerce électronique étaient probablement "atténuées" au premier trimestre, car l'incertitude économique a eu un impact sur les dépenses de consommation.

Mais M. Anmuth a déclaré qu'il s'attendait à ce que le commerce électronique gagne du terrain sur les détaillants traditionnels, en pénétrant davantage dans les épiceries, les appareils électroménagers et d'autres catégories. Il a maintenu l'action d'Amazon comme "notre meilleure idée".

Jeudi également, Amazon a été débouté par un tribunal fédéral de Seattle d'une plainte privée qui l'accusait d'avoir mis en place un système visant à limiter la concurrence dans le domaine des services d'expédition et de traitement des commandes, ce qui aurait incité les consommateurs à payer plus cher leurs achats, en violation de la législation antitrust américaine.

Avec les gains de vendredi, Amazon a regagné plus de 30 % par rapport à son niveau de clôture le plus bas en décembre. Elle reste en baisse de 42 % par rapport à son record de clôture de juillet 2021.