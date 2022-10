Amazon : service d'assurance-habitation lancé au Royaume-Uni

Amazon a annoncé mercredi le lancement au Royaume-Uni d'un nouveau service permettant de souscrire en ligne à une assurance-habitation.



Baptisé 'Amazon Insurance Store', ce portail pour l'instant disponible uniquement sur son site Internet, mais qui sera proposé sur l'application mobile d'ici à la fin de l'année, doit permettre aux consommateurs de comparer les prix et de faire facilement leur choix entre les offres des assureurs.



Ce service 'simplifié' est basé sur un questionnaire simple qui permet ensuite de finaliser la souscription via le compte Amazon du client.



Amazon dit s'être associé associé à trois partenaires pour le lancement de ce projet, à savoir Ageas UK, Co-op et LV= General Insurance, même si de nouveaux fournisseurs seront ajoutés dans les mois qui viennent.



Aucune réduction ne sera proposée aux membres de son programme de fidélité Prime, mais les internautes souscrivant une offre se verront offrir un bon d'achat de 10 livres à dépenser sur le site marchand du groupe.



