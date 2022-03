Amazon : un 1er centre Same-Day dans le Massachusetts

Amazon ouvre son premier centre de livraison Same-Day dans le Massachusetts. La livraison Same-Day se fait désormais en quelques heures dans la région de Boston.



Le centre d'environ 14 400 m2 a livré son premier colis en janvier et compte des centaines de postes à temps partiel et à temps plein dans la région.



Les bâtiments Sub Same-Day d'Amazon servent de mini-centres d'exécution, optimisés pour la livraison de centaines de milliers d'articles avec une vitesse de livraison ultra-rapide le jour même.



Les membres Prime de la région de Boston peuvent désormais recevoir leurs commandes dans un délai de trois à cinq heures à compter du moment où ils effectuent leurs achats.



