Amazon : va créer 3000 emplois au sein du Tech Hub de Boston

Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'agrandir son 'Tech Hub' de Boston (Massachusetts) et d'y créer plus de 3000 nouveaux emplois au cours des prochaines années renforçant ainsi les différentes équipes de l'entreprise, notamment Alexa, Amazon Web Services (AWS), Amazon Robotics et Amazon Pharmacy.



Ces emplois permettront notamment de soutenir le développement de logiciels, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique mais concerneront aussi des services non-technologiques tels que la gestion des produits, les ressources humaines ou la finance, précise Amazon.



Au cours de la dernière décennie, Amazon a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans le Massachusetts et créé plus de 20 000 emplois dans les fonctions de gestion des clients, de vente au détail, d'entreprise et de technologie. Actuellement, Amazon emploie déjà plus de 3700 personnes dans son Boston 'Tech Hub'.



