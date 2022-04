Amazon : va déployer 3236 satellites pour le projet Kuiper

Amazon a annoncé des accords avec Arianespace, Blue Origin et la United Launch Alliance (ULA) pour fournir des services de lancement de transport lourd pour le projet Kuiper. Les lancements sont prévus avec les fusées Ariane 6 d'Arianespace, New Glenn de Blue Origin et Vulcan Centaur de United Launch Alliance.



L'initiative d'Amazon vise à accroître l'accès mondial au haut débit grâce à une constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB).



Les contrats totalisent 83 lancements sur une période de cinq ans, ce qui donne à Amazon la possibilité de déployer la plupart de sa constellation de 3236 satellites. ' Il s'agit de la plus grande acquisition commerciale de lanceurs de l'histoire ' indique le groupe.



' Le projet Kuiper apportera un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés mal desservies à travers le monde ', a déclaré Dave Limp, vice-président directeur, Amazon Devices & Services.



