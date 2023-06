Amazon va payer 30 millions de dollars pour des violations de la vie privée liées à Alexa et Ring

Amazon a accepté de payer 25 millions de dollars pour régler les allégations de violation du droit à la vie privée des enfants lorsqu'il n'a pas supprimé les enregistrements d'Alexa à la demande des parents et les a conservés plus longtemps que nécessaire, selon un document déposé au tribunal fédéral de Seattle.

"Bien que nous soyons en désaccord avec les allégations de la FTC concernant Alexa et Ring, et que nous nions avoir violé la loi, ces règlements mettent ces questions derrière nous", a déclaré Amazon.com dans un communiqué.

L'entreprise s'est également engagée à modifier ses pratiques.

Ring paiera 5,8 millions de dollars pour avoir mal géré les vidéos de ses clients, selon un document séparé déposé auprès du tribunal fédéral du district de Columbia.

Dans sa plainte contre Amazon.com déposée dans l'État de Washington, la FTC affirme que l'entreprise a enfreint les règles protégeant la vie privée des enfants et les règles interdisant de tromper les consommateurs qui utilisent Alexa. Par exemple, la plainte de la FTC indique qu'Amazon a dit aux utilisateurs qu'elle supprimerait les transcriptions vocales et les informations de localisation sur demande, mais qu'elle ne l'a pas fait.

La FTC a également déclaré que Ring a donné aux employés un accès illimité aux données vidéo sensibles des clients dit "en raison de cet accès dangereusement trop large et de l'attitude laxiste à l'égard de la vie privée et de la sécurité, les employés et les entrepreneurs tiers ont pu voir, télécharger et transférer les données vidéo sensibles des clients à leurs propres fins."

Dans le cadre de l'accord conclu par la FTC avec Ring, qui s'étend sur 20 ans, Ring est tenu de divulguer à ses clients l'étendue de l'accès à leurs données dont disposent l'entreprise et ses sous-traitants.

En février 2019, Ring a modifié ses politiques de manière à ce que la plupart de ses employés ou sous-traitants ne puissent accéder aux vidéos privées d'un client qu'avec le consentement de ce dernier.