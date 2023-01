Analyse - Certains taux de transport maritime s'effondrent, mais il faudra attendre des mois pour que les prix baissent vraiment.

Les taux spot, qui couvrent entre 10 et 40 % des expéditions de conteneurs maritimes et sont considérés comme un indicateur clé de la santé de l'industrie, sont en chute libre alors que la récession menace et que la bulle des importations américaines alimentée par la pandémie se dégonfle.

Selon la plateforme de réservation de fret Freightos, le coût d'envoi d'un conteneur d'Asie vers les États-Unis sur le marché spot, sensible à la demande, a chuté de plus de 80 % depuis son pic de septembre, au-dessus de 20 000 $ pour un conteneur de 40 pieds.

GRAPHIQUE-Les taux de transport maritime océanique en recul https://www.reuters.com/graphics/USA-SUPPLYCHAIN/SHIPPING/xmvjklgbgpr/chart.png

Les grands transporteurs comme Mediterranean Shipping Co (MSC) et A.P. Moller-Maersk attendent également la livraison de centaines de nouveaux porte-conteneurs, ce qui amplifie le risque car les transporteurs ont déjà plus de navires qu'il ne leur en faut pour faire face à une demande en baisse.

"On sent un temps de récupération sur le marché après les années COVID, où les transporteurs ont eu le contrôle absolu", a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plateforme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta.

Néanmoins, les principaux clients comme Walmart, Home Depot et Amazon.com ne dicteront pas nécessairement les conditions lors des négociations contractuelles qui se déroulent généralement vers le mois de mai, selon les experts.

Cela s'explique en partie par le fait que les expéditeurs qui déplacent des milliers de conteneurs chaque année veulent des prix prévisibles.

Les grands expéditeurs "entrent dans leur saison d'achat ... en voulant savoir ce que leur fret va coûter. Ils ne sont pas intéressés à jouer sur le marché (spot)" en recherchant des taux plus bas, a déclaré l'expert en transport maritime John McCown.

Dans le même temps, Maersk et d'autres transporteurs ont déclaré aux investisseurs qu'ils continueraient à soutenir les taux en annulant des voyages pour répondre à la baisse de la demande. Ils mettent également à la casse de petits et vieux "seaux de rouille" pour réduire la capacité.

Cela signifie que les acheteurs souffriront des prix élevés un peu plus longtemps, selon les experts.

"Le consommateur américain ne doit pas s'attendre à ce que cela entraîne une baisse massive des prix. Cela ne se produira pas", a déclaré Jason Miller, professeur associé de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université d'État du Michigan.

LE CREUX DE LA VAGUE

Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs et récolté des bénéfices records pendant la vague d'expédition de la pandémie, en raison d'un pic de la demande de services d'expédition. De nombreux transporteurs ont donné la priorité aux chargements avec des taux spot plus élevés et ont transféré des conteneurs de navires surréservés, ce qui a entraîné une augmentation de l'utilisation du marché spot.

Toutefois, cette tendance a commencé à changer vers la fin de l'année dernière en raison d'une baisse des importations de biens de détail tels que les meubles, les appareils électroménagers et les vêtements.

Le directeur général de la société de transport par conteneurs Ocean Network Express, Jeremy Nixon, a déclaré en décembre que les taux spot à court terme étaient en train de "toucher le fond".

Pendant ce temps, les taux contractuels à long terme ont terminé l'année 2022 environ 20 % plus bas que le pic de la pandémie de plus de 8 000 $ par conteneur, selon la société de conseil maritime Drewry, qui prévoit que les taux contractuels seront divisés par deux en 2023. Cette prévision placerait les taux à environ 3 200 $, contre le taux pré-pandémique d'environ 1 500 $.

Plusieurs facteurs pourraient soutenir les taux contractuels à plus long terme, notamment les bouleversements causés par l'épidémie de COVID en Chine, la guerre en Ukraine et les coûts élevés de la main-d'œuvre.

Steve Schult, vice-président de la coopérative d'amandiers Blue Diamond Growers, parie que les taux contractuels ne reviendront pas aux niveaux d'avant la COVID.

"C'est un peu comme l'inflation", a-t-il déclaré. "Ça ne redescend jamais vraiment".