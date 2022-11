Analyse - La hausse des ventes de la "Cyber Week" aux États-Unis dépasse celle de la Journée des célibataires en Chine.

Les acheteurs américains ont dépensé 35,27 milliards de dollars en ligne au total pendant la Cyber Week, la période allant de Thanksgiving au Cyber Monday. Il s'agit d'un gain modeste de 4 % par rapport à l'année dernière, à une époque où l'inflation américaine dépasse les 7 %.

Mais cette modeste progression a surpassé l'augmentation dérisoire de 2,9 % des ventes pendant la Journée des célibataires en Chine, un festival d'achats de 11 jours qui se termine le 11 novembre, organisé par Alibaba et d'autres sociétés chinoises de commerce électronique.

De 2014 à l'année dernière, la Journée des célibataires a affiché des taux de croissance d'environ 34 % par an en moyenne, contre 17 % pour la Cyber Semaine, selon les données du cabinet de conseil Bain et d'Adobe Analytics. Adobe Analytics mesure les performances du commerce électronique en analysant les achats de 85 % des 100 principaux détaillants Internet aux États-Unis.

Deborah Weinswig, fondatrice et PDG de Coresight Research, a déclaré que les résultats américains étaient un "miracle de Noël" étant donné que de nombreux détaillants ont commencé à faire miroiter des rabais pour les fêtes de fin d'année dès le mois d'octobre. Amazon a organisé une grande promotion Prime Day en octobre.

Pendant ce temps, le fait que les Chinois voyagent moins a radicalement changé ce qu'ils dépensent et combien ils dépensent, a déclaré Weinswig.

Les acheteurs chinois ont acheté des vitamines, des compléments et des produits pour la santé de leurs animaux domestiques, dépensant 934 milliards de yuans (130,51 milliards de dollars) pendant la Journée des célibataires, selon le cabinet de conseil Syntun. Les ventes d'Alibaba, le plus grand acteur du commerce électronique en Chine, sont restées stables, tandis que les nouvelles plateformes de commerce électronique de vidéos courtes, telles que Douyin et Kuaishou, ont enregistré une certaine croissance des ventes, selon les analystes de Citi.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les rabais importants ont donné aux acheteurs une raison d'ouvrir leur portefeuille pour acheter des jouets Pokemon, des téléviseurs, des chaussures et des friteuses, dépensant de l'argent à la fois en ligne et en magasin cette année pendant les périodes clés du Black Friday et du Cyber Monday. Les détaillants ont concentré leurs promos et leurs rabais sur l'électronique grand public et les vêtements, selon Weinswig.

Jane Hali, PDG de la société de recherche sur le commerce de détail Jane Hali & Associates, a déclaré qu'elle s'attendait à des ventes globalement stables pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis, après ajustement de l'impact de l'inflation.

La cyber-semaine comprend le Black Friday, qui est historiquement un événement social où les familles sortent de la maison ensemble pour chercher les bonnes affaires sur les cadeaux de Noël. Selon Alexander Chernev, professeur de marketing à la Kellogg School of Management, de nombreuses personnes achètent quelque chose le vendredi noir pour l'envoyer à leurs proches avant Noël.

La Journée des célibataires, en revanche, est axée sur la livraison instantanée d'articles achetés en ligne, ajoute M. Chernev.

À l'origine, la Journée des célibataires était un jour férié chinois non officiel le 11 novembre (11/11) pour célébrer les personnes qui n'étaient pas en couple. Cependant, le géant du commerce électronique Alibaba a coopté ce jour en 2009 pour conquérir les acheteurs en ligne avec des remises et des promotions.

De nos jours, les marques utilisent la Journée des célibataires pour écouler leurs stocks et expérimenter de nouveaux produits. Cette journée est devenue beaucoup moins importante pour les résultats d'Alibaba.

Avec la pandémie de COVID-19 qui fait toujours rage en Chine, "il ne serait pas juste de pouvoir comparer" le Singles Day avec la Cyber Week, a déclaré Chernev, car les Américains font leurs achats avec moins de restrictions.

La Cyber Week n'est qu'une partie de la saison des fêtes aux États-Unis. Il reste vingt-cinq jours avant Noël, le 25 décembre.

La (cyber)semaine ne fait pas la saison des vacances", a déclaré M. Hali.

(1 $ = 7,1568 yuan renminbi chinois)