Analyse - Les actions des consommateurs américains vacillent avec la Fed et l'inflation en ligne de mire.

Le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500, qui regroupe des sociétés allant d'Amazon.com Inc. et Tesla Inc. au détaillant de produits à prix réduits TJX Companies Inc., est en hausse de 14,3 % pour le trimestre à ce jour, après avoir perdu près de 35 % au cours du premier semestre de l'année.

L'indice plus large S&P 500, en comparaison, n'a progressé que de 1,9 % pour le trimestre, après que le rallye de l'été se soit effondré sur les craintes que la Fed ne resserre les taux plus rapidement que prévu. L'indice est en baisse de 19,1 % cette année.

Les gains du secteur de la consommation discrétionnaire pourraient s'avérer éphémères. Les actions de Ford ont chuté de près de 12 % mardi, après que le constructeur automobile a signalé un impact plus important que prévu d'un milliard de dollars dû à l'inflation, faisant écho aux avertissements lancés par des acteurs du secteur comme Walmart et Target plus tôt dans l'année. Le secteur a chuté d'environ 10 % par rapport à ses récents sommets de la mi-août.

Pourtant, certains investisseurs pensent que les malheurs de l'inflation et de la croissance se reflètent peut-être déjà largement dans de nombreuses actions du secteur de la consommation discrétionnaire. En même temps, ils parient que ces actions peuvent continuer à profiter du fait que les consommateurs font des achats, allant des billets de croisière aux nouvelles voitures, qu'ils ont retardés au début de la pandémie, a déclaré Randy Frederick, directeur général pour le trading et les produits dérivés chez Charles Schwab.

Eric Marshall, un gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital, a renforcé ses positions dans les actions de consommation discrétionnaire, notamment le détaillant Academy Sports and Outdoors Inc, qui est en hausse de 32,6 % pour le trimestre, et Shoe Carnival Inc, qui est en hausse de 0,4 % pour le trimestre.

"La question n'est même pas de savoir s'il va y avoir une récession, mais quelle sera sa gravité et combien de temps elle durera", a-t-il déclaré. "Mais nous voyons beaucoup de valeurs de consommation qui, selon nous, résisteront et sortiront de cette situation en meilleure position."

Les paris selon lesquels les dépenses de consommation en articles non essentiels tels que les vacances, le café et les automobiles resteront comparativement fortes même si la lutte de la Fed contre l'inflation nuit à la croissance ont contribué à stimuler les gains du secteur ces derniers mois.

Amazon.com et Tesla, qui représentent ensemble environ 50 % de la pondération du secteur, sont en hausse de 15 % et 37,5 % respectivement pour le trimestre, alimentant une grande partie de sa performance. De nombreux composants plus petits ont également surperformé, notamment les actions de General Motors Co et de Chipotle Mexican Grill Inc, qui sont en hausse de près de 30 % sur la même période.

Il y a des signes que les consommateurs restent optimistes. Les salaires ont augmenté de 5,2 % au cours de l'année qui s'est terminée en août, tandis que la confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu le même mois et que les ventes au détail américaines ont rebondi.

Les hausses de taux de la Fed, quant à elles, n'augmenteront que légèrement le taux de chômage, qui passera de 3,7 % actuellement à 4,1 % d'ici la fin 2023, selon les estimations de Goldman Sachs.

Dans le même temps, les prix de l'essence aux États-Unis devraient continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année, car les raffineurs surproduisent du carburant pour reconstituer les faibles stocks. Cela devrait continuer à soutenir les valeurs discrétionnaires, puisque les consommateurs dépensent environ 80 % de leurs économies à la pompe dans les restaurants, les divertissements ou les grands magasins, selon les estimations de J.P. Morgan Chase & Co.

"La poursuite des hausses de taux de la Fed implique que l'économie au sens large reste sur une trajectoire de croissance, ce qui est généralement associé à de fortes tendances de consommation", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management. "Les consommateurs ne semblent pas être surendettés".

Les problèmes d'inflation et de chaîne d'approvisionnement ne sont toutefois jamais loin de l'esprit des investisseurs. Les gestionnaires de fonds mondiaux sont restés baissiers sur les valeurs de consommation discrétionnaire malgré les récents gains, avec près de 25 % de ceux interrogés par BofA Global Research ce mois-ci sous-pondérant le secteur - le plus de tous les groupes.

Les actions resteront probablement volatiles jusqu'à ce qu'il y ait plus de preuves que la Fed maîtrise l'inflation, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"La vente dans ce groupe se poursuivra probablement jusqu'à ce que les investisseurs croient à nouveau que les mesures d'inflation futures commenceront à s'atténuer", a déclaré Stovall.