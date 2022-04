Analyse - Une grande victoire chez Amazon donne aux syndicats des promesses, mais pas de fin aux défis.

Vendredi, la nouvelle de l'arrivée du tout premier syndicat américain chez le deuxième plus grand employeur privé du pays a ricoché parmi les groupes syndicaux, qui commençaient à entrevoir une voie à suivre pour enrôler des travailleurs et mettre fin à des décennies de contraction dans leurs rangs.

Amazon semble maintenant être une cible plus gérable pour eux, bien qu'elle reste un défi. Quelque 55 % des votes exprimés sur le site de Staten Island ont été en faveur de l'Amazon Labor Union (ALU), un nouveau groupe dirigé par l'ancien employé du détaillant en ligne Christian Smalls.

L'entreprise a déclaré qu'elle pourrait déposer des objections, et si et quand la victoire de l'ALU est finalisée, elle doit encore gagner un contrat.

Cela peut être aussi difficile que de gagner une élection, a déclaré Gregory DeFreitas, professeur d'économie du travail à l'Université Hofstra.

Amazon a dépensé plus de 4 millions de dollars pour des consultants en matière de travail en 2021 pour essayer d'influencer les travailleurs, selon un dépôt gouvernemental.

"Amazon dispose de ressources considérables pour lutter contre les syndicats et est déterminée à faire tout ce qui est nécessaire pour rester libre de tout syndicat", a déclaré John Logan, professeur à l'université d'État de San Francisco, qui étudie les actions antisyndicales.

Dupliquer le succès chez Amazon pourrait être difficile. Les connaissances locales et l'expérience des entrepôts ont aidé les dirigeants de l'UAL, qui se sont parfois distancés de ceux des groupes syndicaux nationaux.

"Les dirigeants que les travailleurs connaissent et en qui ils ont confiance sont les gagnants", a déclaré Burt Flickinger, directeur général de la société de conseil en commerce de détail Strategic Resource Group, qui a conseillé certains syndicats pour organiser Amazon. M. Flickinger a déclaré qu'il s'attendait à ce que les efforts syndicaux se concentrent sur davantage d'entrepôts et de magasins Whole Foods appartenant à Amazon, ajoutant que les syndicats auraient besoin de renflouer des comptes bancaires épuisés pour s'organiser.

La victoire de New York s'ajoute à plusieurs victoires récentes dans des cafés Starbucks. Elle contribue également à donner l'impression que le mouvement syndical est en train de changer. L'UAL a utilisé des tactiques d'organisation innovantes, en créant un élan grâce aux médias sociaux, a déclaré Joshua Freeman, professeur d'histoire à la CUNY School of Labor and Urban Studies.

L'UAL a collecté des fonds par le biais d'un compte GoFundMe.

Dans le même temps, les syndicats traditionnels tendent la main pour aider le leader de l'UAL, Smalls. L'Union internationale des employés de service (SEIU) propose "tout le soutien que nous pouvons", a déclaré sa présidente, Mary Kay Henry.

SE RÉPANDRE COMME UNE TRAÎNÉE DE POUDRE

L'objectif revigoré était palpable parmi les dirigeants syndicaux vendredi.

Les Teamsters, un adversaire acharné d'Amazon depuis des années qui n'avait pas encore réussi à syndiquer l'un de ses sites américains, continuent à mener leur combat "dans les ateliers, à la table des négociations et dans les rues", a déclaré le président général Sean O'Brien après la victoire de l'UAL.

Les gens ont crié et sauté de joie dans les bureaux nationaux du SEIU.

"Cela va se répandre comme une traînée de poudre", a déclaré Henry dans une interview. "C'est une énorme source d'inspiration pour les travailleurs qui luttent contre les cinq grandes entreprises de l'industrie aérienne, les travailleurs qui luttent contre Starbucks."

Bien que ce ne soit pas encore définitif, un vote syndical perdant dans l'entrepôt d'Amazon à Bessemer, en Alabama, a fait craindre à certains que la victoire de l'UAL ne puisse se produire que dans un État favorable aux travailleurs comme New York. Ce n'est pas le cas, a déclaré Logan, le professeur de droit du travail.

La prochaine bataille aura lieu à Staten Island ce mois-ci sur un deuxième site d'Amazon, mais certains des travailleurs de l'épicerie de la société s'organisent à Seattle, tout comme des employés ou des sous-traitants ailleurs.

"Tout d'un coup, il ne semble plus si futile d'essayer de former un syndicat chez Amazon", a déclaré Logan, ajoutant : "Si vous pouvez gagner chez Amazon, vous pouvez gagner partout."