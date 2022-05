Boeing s'apprête à transférer son siège social à Arlington, en Virginie, selon des sources.

Le constructeur aéronautique américain Boeing Co s'apprête à déplacer son siège social de Chicago à Arlington, en Virginie, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Le déménagement, qui sera probablement annoncé dès la semaine prochaine, intervient alors que Boeing s'efforce de sortir de crises successives et de problèmes industriels qui l'ont poussé à se concentrer sur la réparation des relations avec les clients, les régulateurs et les législateurs américains.

Le déménagement à Arlington - de l'autre côté du fleuve Potomac, en face de la capitale américaine - placera les hauts dirigeants de Boeing à proximité de la Federal Aviation Administration, des législateurs et du Pentagone.

Un porte-parole de Boeing n'avait pas de commentaire immédiat.

En octobre dernier, Reuters a rapporté, en citant des sources proches de l'entreprise, que les réductions de coûts et une culture d'entreprise plus pratique ont soulevé des questions sur l'avenir à long terme de Boeing à Chicago, et par conséquent sur la direction générale que Boeing entend prendre pour tenter de retrouver son rythme de croisière.

La décision de relocalisation de Boeing a été rapportée plus tôt par le Wall Bourse Journal.

Boeing s'est efforcé de réparer ses relations avec la FAA après que le précédent PDG, Dennis Muilenburg, ait été licencié en 2019 après s'être heurté à la FAA au sujet de son examen du 737 MAX à la suite de deux crashs mortels qui ont tué 346 personnes.

Boeing a déjà un bureau à Arlington qui a ouvert en 2014 et qui dispose d'un espace inutilisé important. Il se trouve à quelques pâtés de maisons de l'immeuble HQ2 d'Amazon qui est en cours de construction.

Le siège de Chicago - un gratte-ciel de 36 étages en bord de rivière, d'une valeur de 200 millions de dollars - a également été au centre d'une campagne de réduction des coûts qui a vu Boeing se défaire de biens immobiliers, notamment de son siège d'avions commerciaux à Seattle.

Boeing a déménagé son siège social à Chicago en 2001, quittant son domicile de Seattle après 85 ans suite à sa fusion en 1997 avec son rival McDonnell Douglas basé à St. Louis - une décision qui a provoqué la colère des mécaniciens et des ingénieurs.

Boeing cherchait un siège social post-fusion dans un lieu neutre, distinct des centres de pouvoir des divisions existantes.

Chicago, le comté de Cook et l'Illinois ont accordé à Boeing plus de 60 millions de dollars en incitations fiscales et autres sur 20 ans pour sa relocalisation. Ces crédits ont expiré, mais Boeing devait recevoir des fonds pour 2021 cette année.

Certains critiques ont considéré le déménagement à Chicago comme le symbole d'une entreprise qui privilégie les bénéfices à court terme et les retours aux actionnaires au détriment d'une domination technique à long terme - une accusation répétée après le crash du 737 MAX.

Autrefois symbole d'un nouveau Boeing, la vision d'un épicentre de l'entreprise s'élevant au-dessus de ses parties constituantes s'est trouvée en contradiction avec l'impératif de reconquérir la domination en matière d'ingénierie et de réparer les relations avec les clients et les régulateurs fédéraux.

Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, s'est par exemple rendu fréquemment à l'usine de Boeing 787 Dreamliner en Caroline du Sud pour traiter les défauts de production qui ont entravé le programme.

M. Calhoun s'efforce également d'obtenir la certification de la plus grande variante du 737 MAX avant qu'une nouvelle norme de sécurité sur les alertes dans le cockpit n'entre en vigueur à la fin de l'année et espère que le Congrès interviendra.

La date limite pour les changements a été introduite dans le cadre de réformes réglementaires plus larges de la Federal Aviation Administration à la suite des accidents mortels du 737 MAX.