Casino: ventes encore en recul en France au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Les magasins du groupe Casino ont vu leurs ventes reculer au premier trimestre en France. Les revenus issus du commerce alimentaire en ligne sont en revanche restées "très dynamiques", selon un communiqué publié vendredi.

De janvier à mars, les ventes des magasins de l'Hexagone, toutes enseignes confondues, ont atteint 3,35 milliards d'euros (3,43 milliards de francs suisses), en recul de 1,1% comparé à la même période de l'an dernier. Dans le détail, les enseignes de Casino (Géant, Vival, Casino...) - hors Monoprix et Franprix - voient leur chiffre d'affaires progresser de 1,7% à 1,83 milliard d'euros. Mais la performance des hypermarchés, dont l'activité recule de 1,7% à 799 millions d'euros contraste avec celle des supermarchés, qui progressent de 3,8% à 700 millions d'euros.

De leur côté les enseignes Monoprix et Franprix sont à la peine, avec respectivement un recul de 5% du chiffre d'affaires à 1,06 milliard d'euros, et de 2,1% à 358 millions d'euros, au premier trimestre, comparé à la même période de l'an dernier. "Toutefois après plusieurs trimestres affectés par un marché parisien en recul, les enseignes parisiennes Franprix et Monoprix enregistrent un redressement très net" en avril, grâce au "retour des touristes" dans la capitale et au recul du télétravail, a rapporté le directeur financier David Lubek lors d'un point presse téléphonique.

Et "l'e-commerce alimentaire est resté très dynamique, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 21% sur le trimestre", porté en particulier pour Monoprix, "par les partenariats avec Ocado, Amazon, Uber Eats, Deliveroo et la montée en puissance du partenariat avec Gorillas", met en avant le groupe. Quant au spécialiste du commerce en ligne CDiscount, ses ventes reculent de 13,3% sur un an à 449 millions d'euros, du fait d'une base de comparaison liée au couvre-feu premier trimestre 2021, en pleine pandémie de Covid-19, qui avait fait bondir l'activité.

En Amérique latine, les ventes s'établissent à 3,7 milliards d'euros, toujours au premier trimestre, en hausse de 13,2% sur un an, grâce aux "excellentes performances de Grupo Éxito et d'Assaí", a indiqué M. Lubek, soulignant aussi "la forte amélioration de la valeur boursière de nos participations, passée de 1,5 milliard d'euros à 2,4 milliards au 20 avril, soit en deux mois".

Ainsi sur l'ensemble des activités en France et à l'étranger du groupe Casino, le chiffre d'affaires progresse de 4,7% sur un an, pour s'établir à 7,5 milliards d'euros. Il reste au groupe 1,2 milliard d'euros de ventes à réaliser d'ici fin 2023 pour finaliser son plan de cessions de 4,5 milliards d'euros.

afp/vj