Cryptoverse : Le bitcoin veut rompre son lien avec les actions

La cryptomonnaie, qui a été étroitement corrélée aux valeurs technologiques pendant une grande partie de sa torride année 2022, déploie l'un de ses plus grands efforts pour s'en détacher.

Sa corrélation à 30 jours avec le Nasdaq a glissé à 0,26 la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis début janvier, alors qu'une mesure de 1 indique que les deux actifs évoluent au même rythme.

La corrélation, qui indique le degré de synchronisation de l'évolution des deux actifs sur une période de 30 jours, a été supérieure à 0,75 pendant la majeure partie de l'année et s'est parfois approchée de l'unisson parfait - à 0,96 et 0,93 en mai et septembre.

Pour certains partisans de la crypto, toute rupture du bitcoin avec Big Tech est un signe de force.

"La croissance de cette dernière a été quelque peu tarie, et les investisseurs sont à la recherche de la prochaine industrie de croissance. Le bitcoin et la crypto sont l'un de ces secteurs de croissance ", a déclaré Santiago Portela, PDG de FITCHIN, un écosystème de jeu Web3.

Le découplage naissant coïncide en effet avec une période de calme relatif et de consolidation pour la cryptomonnaie adolescente, un an après qu'elle ait entamé sa descente épique depuis les sommets grisants de 69 000 dollars atteints en novembre de l'année dernière.

Le bitcoin oscille autour de 20 500 $, son plus haut niveau sur un mois, et a augmenté de plus de 5 % la semaine dernière, surpassant le gain de 2 % du Nasdaq, alors que les résultats trimestriels peu encourageants de Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon ont pesé.

LES HODLERS TIENNENT BON

L'hiver des crypto-monnaies a été froid et dur, cependant.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a diminué de plus d'un tiers, passant de près de 3 000 milliards de dollars en novembre 2021 à 984 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.com.

La participation au marché a également diminué, le volume d'échange quotidien moyen des produits d'actifs numériques étant tombé à 61,3 millions de dollars au 25 octobre, loin des volumes quotidiens d'environ 700 millions de dollars observés en novembre dernier, selon les données de CryptoCompare.

Néanmoins, des mois de vente persistante n'ont pas réussi à ébranler les anciens, qui s'accrochent malgré une toile de fond économique sombre.

La richesse en dollars détenue en bitcoins qui n'ont pas été échangés depuis trois mois ou plus est à un niveau record, indiquant l'accumulation par les détenteurs à long terme ou "HODLers", selon la société de données blockchain Glassnode. Le nom de ce groupe d'irréductibles investisseurs en crypto-monnaies est apparu il y a des années suite à une erreur d'orthographe du mot "hold" par un trader sur un forum en ligne.

En outre, un nombre record de 55 000 bitcoins ont été retirés du plus grand échange Binance le 26 octobre, selon la plateforme d'analyse CryptoQuant a montré, des flux qui signalent généralement que les pièces se déplacent vers les portefeuilles pour un stockage à plus long terme.

"La base de détenteurs de BTC a radicalement changé, passant d'une forte pondération vers les spéculateurs, qui sont largement arrivés en 2021, à la communauté quasi-culte des 'HODLer' qui ne vendraient pas leurs BTC dans presque toutes les circonstances macroéconomiques", a déclaré Stéphane Ouellette, PDG du fournisseur de dérivés de crypto FRNT Financial.

"Le marché se tourne maintenant vers la réunion de la Fed la semaine prochaine pour une confirmation supplémentaire de la rupture de la corrélation actifs à risque/BTC."

PROCHAINE ÉTAPE POUR L'INCONSTANT BITCOIN ?

Samuel Reid, PDG de la société de conseil Geometric Energy Corporation, a déclaré que les fortes sorties de fonds des échanges pourraient potentiellement indiquer que certains gros acheteurs "reniflent" la fin du marché baissier.

Pourtant, personne ne sait si le bitcoin capricieux commencera à se redresser ou à déraper à nouveau, ou s'il rebondira rapidement pour rejoindre les valeurs technologiques.

Dans un avenir prévisible, la macroéconomie reste le moteur d'un marché qui demeure hautement spéculatif par nature.

"Plus la crypto est spéculative, plus elle est liée à la macro", a déclaré Alex Miller, PDG de la société de blockchain Hiro Systems.

"On en revient à : quels sont les cas d'utilisation et quelle est la capacité productive de l'actif ? Plus il est utilisé pour d'autres choses, moins il sera lié à la macro."