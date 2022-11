Exclusif-Carlyle cherche à aligner une offre pour le fournisseur de soins urgents Heritage -sources

Carlyle, une société de rachat basée à Washington, D.C., est en pourparlers avec d'autres sociétés de capital-investissement pour réunir un consortium qui proposerait d'acquérir HPN, selon les sources.

Bloomberg News a rapporté en octobre 2021 que la société privée HPN étudiait la possibilité d'une vente. Il n'est pas certain qu'une offre dirigée par Carlyle se concrétise ou qu'elle soit suffisamment attrayante pour conclure un accord avec l'actionnaire majoritaire de HPN, Richard Merkin, qui est également le fondateur et le directeur général de la société, ont ajouté les sources.

HPN génère un flux de trésorerie annuel d'environ 600 millions de dollars, selon les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. HPN n'a pas répondu à une demande de commentaire et un porte-parole de Carlyle a refusé de commenter.

Si une transaction se concrétisait, elle se classerait parmi les plus grandes acquisitions par emprunt de l'année. Ces transactions sont devenues difficiles à mettre en place après que les hausses rapides des taux d'intérêt aient fait perdre de l'argent aux banques qui tentaient de vendre des dettes de mauvaise qualité aux investisseurs, ce qui les a rendues réticentes à prendre de nouveaux engagements envers les sociétés de capital-investissement.

Seuls deux rachats par endettement d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars ont été annoncés jusqu'à présent cette année aux États-Unis, contre cinq pour toute l'année 2021, selon le fournisseur de données S&P Global Market Intelligence.

Merkin a fondé le prédécesseur de HPN en 1979 et a constitué la société sous son nom actuel en 1996. Merkin a fait de la société basée à Los Angeles une centrale de soins gérés sur le marché californien, où elle sert près de 700 000 personnes.

Le réseau HPN comprend plus de 3 700 médecins, plus de 10 000 spécialistes et près de 1 700 établissements affiliés, selon le site Web de la société. HPN a également une empreinte à New York et en Arizona.

La consolidation dans le secteur des soins primaires et urgents - souvent alimentée par des opérations de capital-investissement - est en hausse, car les opérateurs de soins de santé s'efforcent de fournir des alternatives d'échelle aux systèmes hospitaliers et de capitaliser sur le retard dans les traitements causé par la pandémie de COVID-19.

Au début du mois, le fournisseur de soins primaires VillageMD, qui est soutenu par Walgreens Boots Alliance Inc, a déclaré qu'il allait acquérir le fournisseur de soins urgents Summit Health, détenu par des fonds d'investissement privés, dans le cadre d'une transaction évaluée à 9 milliards de dollars.

Les grandes entreprises, d'Amazon.com Inc à CVS Health Corp, se sont également tournées vers des acquisitions dans ce domaine pour ajouter des soins à leurs propositions. Amazon a accepté en juillet d'acheter le fournisseur de soins primaires One Medical pour 3,49 milliards de dollars, tandis que CVS a signé un accord en septembre pour acquérir Signify Health pour 8 milliards de dollars.