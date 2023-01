Exclusif - L'UE veut des détails sur les plans d'investissement de Big Tech et des telcos - source

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia et les grands opérateurs affirment qu'une telle démarche relève d'une contribution équitable puisque les six plus grands fournisseurs de contenu représentent un peu plus de la moitié du trafic Internet de données.

Google, l'unité d'Alphabet Inc, Netflix Inc, Meta, Amazon.com Inc et d'autres géants de la technologie affirment que cette idée équivaut à une taxe sur le trafic Internet qui pourrait compromettre les règles européennes de neutralité du réseau traitant tous les utilisateurs de la même manière.

La Commission prévoit de lancer une consultation publique avec un long questionnaire la semaine prochaine, bien que le calendrier puisse encore changer, a déclaré la personne. Elle durera probablement environ 12 semaines avant que la Commission ne rédige un projet de législation que les pays de l'UE et les parlementaires européens devront peaufiner avant qu'il ne devienne loi.

La Commission demandera aux grandes entreprises de technologie et de télécommunications dans quoi elles investissent, comment cela évoluera et s'il existe un déficit d'investissement, a indiqué la personne.

Ils seront interrogés sur leur point de vue concernant le passage à une infrastructure en nuage et les investissements nécessaires à cet effet, car les régulateurs souhaitent que le débat aille au-delà des dépenses en câbles et en tours.

Les régulateurs veulent également connaître la relation entre Big Tech et les fournisseurs de télécommunications.

La Commission interrogera les participants à la consultation sur les réponses réglementaires apportées dans d'autres parties du monde en matière de redevances de réseau, comme en Corée du Sud et en Australie, et sur les enseignements qui en ont été tirés.