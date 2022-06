Exclusif-L'ancien vendeur d'Amazon Inde affirme qu'un raid antitrust a permis de détenir illégalement des employés.

Cloudtail, qui fait partie d'une poignée de vendeurs en ligne ayant fait l'objet d'une descente de police dans le cadre d'une enquête sur Amazon et Flipkart (Walmart), soupçonnés de bénéficier d'un traitement préférentiel sur les plates-formes de commerce électronique, a fait valoir dans un document judiciaire que les détentions étaient un motif de rejet des documents pris lors de la descente.

"Trois employés de la direction ont été détenus pendant plus de 30 heures durant la nuit jusqu'à la fin de l'opération de perquisition et de saisie", indique le document déposé le 30 mai. L'opération a été menée les 28 et 29 avril.

Cloudtail et Amazon n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une source haut placée à la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI), qui a mené le raid, a rejeté les allégations, affirmant qu'elle avait obtenu les approbations légales requises et qu'elle était conforme aux processus réglementaires de l'organisme de surveillance. La source n'était pas autorisée à parler aux médias et a refusé d'être identifiée.

Le dépôt de Cloudtail marque une escalade dans la lutte entre les autorités indiennes de plus en plus affirmées et les acteurs étrangers du commerce électronique qui, avec leurs filiales, dominent le secteur en plein essor de la vente au détail en ligne dans le pays.

Pendant des années, les petits commerçants - un électorat clé pour le Premier ministre Narendra Modi - ont allégué que les géants étrangers favorisaient certains vendeurs en ligne, en violation des lois indiennes. Les entreprises nient ces allégations.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul secteur où les autorités indiennes se sont récemment retrouvées dans des démêlés juridiques publics avec des entreprises étrangères.

Au début du mois de mai, le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a allégué dans un document que ses cadres supérieurs avaient été menacés de violence physique et de coercition au cours d'une enquête sur les paiements par transfert de fonds menée par l'Enforcement Directorate, l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière. L'agence a nié ces allégations.

DOCUMENTS SAISIS

Une première audience sur la plainte de Cloudtail à la Haute Cour de Delhi le 3 juin n'a pas mentionné les détentions, et le contenu de la plainte n'a pas été publié.

Les avocats de Cloudtail ont déclaré au juge que la société n'aurait pas dû faire l'objet d'une perquisition, puisqu'elle n'était qu'un vendeur tiers sur Amazon.

L'avocat de l'ICC, Manish Vashisht, a fait valoir que Cloudtail tentait simplement de décourager les autorités de poursuivre l'enquête, en soulignant l'obligation de l'organisme de surveillance de mener une enquête plus large sur Amazon et ses relations avec les vendeurs.

Le juge a fixé la prochaine audience sur cette question au 15 juillet.

Amazon a récemment pris le contrôle total de Cloudtail, qui a depuis cessé d'être un vendeur sur la plate-forme Amazon.

Pendant la période faisant l'objet de l'enquête de la CCI, Cloudtail était contrôlé par une coentreprise entre Amazon et une entité indienne.

Les deux sociétés ont annoncé en août dernier qu'elles ne prolongeraient pas le partenariat au-delà de mai 2022, après qu'une enquête de Reuters, basée sur des documents d'Amazon, ait montré que la société américaine avait accordé un traitement préférentiel pendant des années à Cloudtail a

et à un petit groupe d'autres vendeurs, qu'ils utilisaient pour contourner les lois indiennes. https://reut. rs/3QcQyYr L'

enquête a révélé que, alors qu'Amazon se référait publiquement à Cloudtail comme à un vendeur indépendant proposant des biens sur son site Web, des documents de la société ont révélé que la société américaine était profondément impliquée dans son expansion. Amazon a déclaré qu'elle n'accorde de traitement préférentiel à aucun vendeur et qu'elle se conforme à la loi.

Dans le dernier dépôt au tribunal, Cloudtail s'est également opposé aux raids de la CCI pour avoir saisi des documents confidentiels, notamment des photos de famille et des résultats de tests sanguins, alors que ses avocats n'ont pas été autorisés à entrer dans les locaux ou à assister les employés pendant le raid.