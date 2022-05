Exclusif - Le fabricant de préparations pour nourrissons de marque Walmart et Amazon prévoit des pénuries jusqu'à la fin de l'année 2022.

Les usines de fabrication de préparations pour nourrissons de Perrigo dans l'Ohio et le Vermont fonctionnent actuellement à 115 % de leur capacité maximale, a déclaré M. Kessler. À la demande de la U.S. Food and Drug Administration, l'entreprise ne fabrique que quatre produits, les versions de marque de Similac Pro Sensitive et Pro Advance et Enfamil Gentle Ease et Infant, a précisé M. Kessler.

Le fabricant de préparations pour nourrissons travaille également avec les détaillants, notamment Walmart et Target Corp, afin qu'ils "obtiennent quelque chose chaque semaine", a déclaré Kessler. Les allocations des détaillants sont basées sur une moyenne de ce que les détaillants recevaient avant "cette crise", a-t-il dit.

La fermeture d'une usine de préparations pour nourrissons d'Abbott Laboratories dans le Michigan a exacerbé les pénuries liées à la pandémie, entraînant des étagères vides dans les magasins à grande surface et les supermarchés.