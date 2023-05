Factbox - D'Amazon à Walmart, les investisseurs en Inde soutiennent Modi à l'approche des élections

La division "cloud computing" d'Amazon.com Inc. est devenue jeudi la dernière entreprise à annoncer un investissement dans le pays le plus peuplé du monde.

Voici quelques annonces d'investissement récentes, émanant pour la plupart d'entreprises américaines.

AMAZON

Amazon Web Services a déclaré qu'il prévoyait d'investir 13 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour construire son infrastructure informatique en nuage et créer des milliers d'emplois.

APPLE

Le géant américain de la technologie a lancé son premier magasin appartenant à la société à Mumbai le mois dernier, puis un autre à New Delhi. Il tente de faire de l'Inde une base de production plus importante et a commencé à y fabriquer plusieurs produits par l'intermédiaire des fabricants d'électronique sous contrat Foxconn, Wistron Corp et Pegatron Corp.

Lors d'une visite le mois dernier, le PDG Tim Cook a déclaré qu'Apple "s'engageait à se développer et à investir dans tout le pays".

FOXCONN

Le fabricant contractuel taïwanais prévoit d'investir 500 millions de dollars pour créer des usines de fabrication dans l'État de Telangana, dans le sud de l'Inde, et près de 968 millions de dollars dans l'État voisin de Karnataka. Ces investissements devraient permettre de créer plus de 70 000 emplois, selon les autorités indiennes.

Le fournisseur d'Apple prévoit également de construire une usine en Inde pour fabriquer les AirPods, les écouteurs sans fil d'Apple.

CISCO SYSTEMS

Le fabricant américain d'équipements de réseau va commencer à produire en Inde dans le cadre de la diversification de sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Il s'est fixé pour objectif de produire et d'exporter pour un milliard de dollars depuis l'Inde au cours des prochaines années.

WALMART

Le PDG du géant de la distribution a rencontré Modi ce mois-ci et a réaffirmé que l'entreprise prévoyait des exportations indiennes d'une valeur de 10 milliards de dollars par an d'ici à 2027.