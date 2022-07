Factbox - Le parcours d'Amazon dans le domaine de la santé, de la télésanté à la recherche sur le cancer

Jeudi, le géant du commerce électronique a accepté d'acheter le fournisseur de soins de santé primaires One Medical dans le cadre d'une transaction de 3,49 milliards de dollars qui élargirait sa présence dans le domaine des soins virtuels et ajouterait quelques cabinets de médecins briques et mortiers.

Voici quelques-unes des transactions et des mesures prises par Amazon dans son parcours de soins de santé :

Année Événements

2022 S'est associé à la plus grande entreprise de télésanté, Teladoc

Health, pour aider les patients à se connecter à un médecin ou à

un autre prestataire de soins de santé par le biais d'Alexa

2022 S'est associé au Fred Hutchinson Cancer Center dans le cadre de

recherches visant à développer des vaccins contre le mélanome et le

cancer du

sein

(

https://go.aws/3IVZEFK) 2021 A conclu un accord pour vendre des services médicaux virtuels à

Hilton aux États-Unis

2021 A étendu le service de soins de santé virtuels de l'entreprise à





ses propres employés et ot

2019 A piloté son offre de santé à la demande appelée Amazon

Care pour ses employés autour de Seattle.

2019 Achat de la startup de soins de santé Health Navigator, son deuxième

achat dans le secteur des services de santé.

2018 Amazon a acheté la pharmacie en ligne PillPack pour 753

millions de dollars, une opération qui l'a mis en concurrence directe avec les

chaînes de pharmacies, les distributeurs de médicaments et les

et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques.