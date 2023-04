FedEx présente ses plans de réduction des coûts pour les exercices 2024 et 2025

Le mois dernier, les dirigeants de la société de livraison de colis basée à Memphis, dans le Tennessee, ont déclaré qu'ils étaient sur la bonne voie pour atteindre un milliard de dollars de réductions de coûts permanentes au cours de l'exercice fiscal se terminant le 31 mai, ce qui met FedEx en bonne voie pour atteindre son objectif de 2025.

La plupart de ces réductions de coûts proviennent de la division Express de FedEx, qui propose des livraisons le lendemain et représente la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise. FedEx a notamment garé des avions Express, retiré des avions MD-11 plus anciens et licencié 10 % de ses cadres et directeurs afin de réduire les coûts.

L'entreprise, qui est en concurrence avec son concurrent direct United Parcel Service et les activités de livraison croissantes d'Amazon.com, s'efforce de réduire ses frais généraux, qui ont pesé sur ses bénéfices en raison du ralentissement de la demande de livraisons et de la menace d'une récession mondiale.

Malgré des progrès plus importants que prévu en matière de contrôle des coûts au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 février, la marge d'exploitation d'Express pour cette période est tombée à 1,2 %, contre 4,6 % l'année précédente.

"Le volume et les perspectives économiques plus larges restent incertains, et le calendrier de mise en œuvre du reste des initiatives de réduction des coûts de l'entreprise est encore un peu flou", a déclaré Bruce Chan, analyste chez Stifel, dans une note à la clientèle le mois dernier.